NRW: Junge Mutter (18) mit Baby vermisst – Polizei bittet dringend um Hilfe

Bonn. Die Polizei Bonn in NRW braucht dringend deine Hilfe.

Seit Donnerstag wird Vanessa B. (18) vermisst. Sie und ihre einjährige Tochter sind verschwunden. Sie befand sich vorher in einer Einrichtung in NRW.

Vanessa B. hat eine geistige Behinderung. Auch ihre Tochter ist laut Polizei gesundheitlich beeinträchtigt. Die beiden waren vor ihrem Verschwinden in einer Einrichtung in Königswinter in NRW untergebracht.

NRW: Gefährdung der Tochter möglich

Da eine Gefährdung der Einjährigen nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Bonn die Bevölkerung um Hilfe.

Bonn (NRW) Vanessa B. und ihre Tochter sind spurlos verschwunden. Foto: Polizei Bonn

Vanessa B. aus Bonn (NRW) wird so beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

schlank

lange, blonde Haare (manchmal zum Zopf gebunden)

sie trug zuletzt blaue Sportshorts, petrolfarbenes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche

Sie soll außerdem mit einem roten Kinderwagen, einem Buggy, unterwegs sein.

Die 18-Jährige hat Kontakte in Wuppertal in NRW. Diese Anlaufstellen hat die Polizei bereits überprüft. Kannst du helfen? Hast du Vanessa B. und ihre Tochter in Bonn, Wuppertal oder irgendwo anders in NRW gesehen?

Dann melde dich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228 150 oder wähle einfach den Notruf 110. (ldi)

