NRW: Jugendliche brechen bei KFC ein – und lassen es sich schmecken

NRW. Unfassbarer Vorfall in NRW!

Vier Jugendliche sind in der Nacht zu Freitag in ein Schnellrestaurant eingedrungen. Warum sie das taten, ist nicht zu fassen. Wenig später traf die Polizei auf die 16- bis 18-Jährigen.

NRW: Junge Männer dringen in Schnellrestaurant ein - Ihr Motiv ist unfassbar

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen die vier jungen Männer gegen 1.20 Uhr in das Kentucky Fried Chicken an der Ecke Kanalstraße/Brunnenstraße in Bad Oeynhausen (NRW).

Offenbar stiegen sie durch eine Tür in das Schnellrestaurant und das aus diesem unfassbarem Grund: Sie bedienten sich an den Kühlschränken und nahmen Getränke sowie Lebensmittel mit. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Diese verzehrten sie anschließend noch auf dem Gelände. Als die Polizei eintraf, flüchtete das Quartett daraufhin. Polizisten konnten die Tatverdächtigen wenig später allerdings aufhalten.

Polizei lässt Männer frei

In späteren Vernehmungen gaben die vier jungen Männer an, nicht gewaltsam in das Schnellrestaurant eingedrungen zu sein. Vielmehr hätten sie eine unverschlossene Tür vorgefunden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die 16- bis 18-Jährigen im Lauf des Tages aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (nk)