NRW: Junge geht nichtsahnend schwimmen – danach entdeckt er DAS an seinem Körper

Lünen. Großer Schock für einen Jungen (13) aus NRW. Noah Wagner ist in den Datteln-Hamm-Kanal bei Lünen gesprungen.

Nachdem der Teenager aus dem Wasser kam, machte er eine schmerzhafte Entdeckung an seinem Körper. Seitdem rätseln seine Mutter, Ärzte und Experten aus NRW über die Ursache dafür. Darüber berichten die „Ruhrnachrichten“.

NRW: Junge verletzt sich im Datteln-Hamm-Kanal – Arzt mit irrer Vermutung

Demnach habe Noah nach seinem Wassergang rote Striemen und Quaddeln bekommen. Ist der Junge etwa mit Bärenklau oder dem Eichenprozessionsspinner in Berührung bekommen?

Daran zweifelt Mutter Manuela. „An Land war nichts. Das war im Wasser“, sagt sie der Zeitung. Sie brachte ihren Sohn zum Arzt. Der habe eine andere Vermutung geäußert: Quallen!

Der Junge ist auf Höhe des Horstmarer Sees in den Datteln-Hamm-Kanal gesprungen. Foto: Hans Blossey / Funke Fotoservices

Gibt es gefährliche Quallen im Datteln-Hamm-Kanal in NRW?

Experten aus NRW halten das allerdings für unwahrscheinlich. Zwar sagte der Sachbereichsleiter vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine den „Ruhrnachrichten“: „Grundsätzlich halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass es Quallen im Datteln-Hamm-Kanal geben könnte. Ein konkreter Fall ist uns aber nicht bekannt.“ Diese könnten über Umschlaghäfen wie Rotterdam oder Bremerhaven dahingelangen.

Aber, dass es sich dabei um giftige Quallen, wie der Feuerqualle aus der Nordsee handelt, das halten Fachleute des Kreises Unna laut der Zeitung für äußerst unwahrscheinlich. Für die sei der Salzgehalt des Süßwassers im NRW-Kanal zu gering.

Ist Schwimmen im Datteln-Hamm-Kanal erlaubt?

Unter Brücken und Hafen-Einfahrten ist Baden verboten

An anderen Stellen wird das Schwimmen geduldet

Allerdings warnen Behörden vor vielen Gefahren

Besonders Sprünge ins Wasser sollten unterlassen werden

Es lauern unsichtbare Fallen unter Wasser

Etwa weil Menschen Müll wie Kühlschränke im Kanal versenken

Eine Qualle war es dann wohl eher nicht. Aber mit was ist Noah dann in Berührung gekommen? Das Rätsel für Familie Wagner bleibt. Immerhin will der 13-Jährige nach Aussage von Mutter Manuela jetzt vorerst nicht mehr das Risiko auf sich nehmen und im Kanal schwimmen gehen.

Immerhin: Seine Schmerzen seien mittlerweile abgeklungen. Übrig von den Hautreizungen sei nach einer Woche nur noch der Juckreiz. (ak)