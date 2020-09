NRW: Junge Frau (25) stirbt nach lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik – Polizei nimmt Ehemann fest

Drama in NRW!

Am späten Samstagabend wurde eine Frau mit schweren Verletzungen in einer Wohnung in Euskirchen aufgefunden. Kurz darauf nahm die Polizei den Ehemann fest. Nun ist die 25-Jährige gestorben.

NRW: Junge Frau schwer verletzt in Wohnung gefunden - Ehemann festgenommen

Als die Polizei am späten Samstagabend in die Wohnung auf der Kommerner Straße in Euskirchen (NRW) kamen, stießen sie auf eine schwerverletzte 25-Jährige. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte ihr Ehemann auf sie eingeschlagen. Anschließend rief er den Rettungsdienst. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

+++ NRW: Mann fährt mit Ferrari herum – dann bekommt er einen Mega-Schock +++

Die junge Frau wurde dann vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 42-jähriger Ehemann wurde währenddessen wenig später gegen 0.05 Uhr in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

------------------------------

Mehr News aus NRW:

NRW: Auto wird von Straßenbahn erfasst – Mann lebensgefährlich verletzt

NRW-Kommunalwahl 2020 im Ticker: Messer-Anschlag am Wahlsonntag wegen AfD-Plakat?

A45: Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn! Lastwagen kracht auf Wohnmobil – Polizei muss Straße sperren

------------------------------

Frau tot - Mann wird Totschlag vorgeworfen

Am Montag kam es dann zu einer traurigen Nachricht: Die 25-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der Ehemann am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 42-Jährigen. (nk)