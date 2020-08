NRW: Junge (6) kommt nach Schule nicht nach Hause – der Grund ist berührend

Mönchengladbach / Düsseldorf. Große Sorge bei einer Mutter aus Mönchengladbach (NRW)!

Ihr Sohn (6) war am Montag nach der Schule mittags nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei in Mönchengladbach (NRW) leitete sofort eine Suchaktion ein.

NRW: Mutter in Sorge – Sohn (6) kommt nach Schule nicht nach Hause

Mit einem größeren Aufgebot suchten die Ermittler vor allem im Raum Pongs / Schrievers. Unterstützung erhielten sie dabei von einem Personenspürhund sowie einem Polizehubschrauber. Aber der Junge war unauffindbar.

Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt. (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Doch dann ging die entscheidende Information bei den Beamten ein. Parallel laufende Ermittlungen des Kriminalkommissariates 11 erbrachten zwischenzeitlich eine Spur nach Düsseldorf.

Laut einem Zeugenhinweis sei der vermisste Sechsjährige mit Bus und Bahn in die Landeshauptstadt gefahren. Sofort wurde die Düsseldorfer Polizei in die Suchaktion miteingebunden.

Das ist der berührende Grund für die Abwesenheit des Jungen

Doch auch in Düsseldorf fanden die Beamten den Jungen nicht. Er tauchte erst gegen 18.30 Uhr wieder auf – wohlbehalten an einer Bushaltestelle am Marienplatz in Mönchengladbach-Rheydt. Der Grund für seinen spontanen Düsseldorf-Trip ist berührend.

Der Junge beziehungsweise seine Familie hatte früher in Düsseldorf gewohnt – und der sechsjährige wollte schlicht und ergreifend dort das Grab seiner Oma besuchen!

Hätte er seiner Familie von seinen Reiseplänen erzählt, hätte er ihnen einiges an Stress und Sorge ersparen können. (at)