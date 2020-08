NRW: Junge (4) fällt in Schacht – Rettungshubschrauber im Einsatz

NRW. Tragisches Unglück in Grevenbroich-Neurath (NRW)!

Am Sonntagmittag ist es zu einem Unglück in Grevenbroich-Neurath gekommen. Ein Junge (4) stürzte plötzlich in einen metertiefen Schacht. Daraufhin eilten Rettungskräfte mit einem Hubschrauber zu dem Unglücksort.

NRW: Junge stürzt in Schacht - Rettungshubschrauber eilt zur Hilfe

Der vierjährige Junge spielte gegen 15.30 Uhr in Anwesenheit von Eltern mit anderen Kindern auf einem Sportplatz in NRW, dann fiel er plötzlich in den circa sechs Meter tiefen und fünf Quadratmeter großen Lichtschacht. Das teilte die Polizei am Sonntagabend in einer Polizeimeldung mit.

Sein Vater konnte den schwer verletzten Jungen daraufhin aus dem Schacht retten. Er übergab das Kind den herbeigeeilten Rettungskräften. Der schwerverletzte Vierjährige wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

NRW: Der Junge landete nach dem Spielen plötzlich im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Unglücksursache in NRW unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. (nk)