NRW: Junge (3) stürzt in Talsperre – und wird mitgerissen! Kind in Lebensgefahr

Tragischer Unfall in Ennepetal in NRW: ein drei Jahre alter Junge stürzte am Sonntagnachmittag in die Heilenbecke. Seine Familie war mit dem Kind im Bereich eines Supermarkts unterwegs.

Gegen 14.15 Uhr fiel das Kleinkind beim Spielen in das Gewässer und wurde von der starken Strömung mitgerissen. Sein 31 Jahre alter Vater versuchte zunächst, den Jungen zu retten, verletzte sich beim Sprung in die Heilenbecke jedoch schwer und brach sich ein Bein.

NRW: Kleinkind schwebt in Lebensgefahr

Passanten riefen Polizei und Rettungskräfte, der Vater wurde notärztlich versorgt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten derweil intensiv nach dem Kleinkind. 1,5 Kilometer vom Unglücksort entfernt fanden sie den Dreijährigen schließlich in der Ennepe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht - es besteht Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt.