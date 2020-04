NRW: Junge (16) vermisst! Hast du Giuliano gesehen?

Wo ist Giuliano Salvatore aus Goch (NRW)? Der 16-jährige wird seit zwei Wochen vermisst – jetzt sucht die Polizei in NRW öffentlich nach dem Jugendlichen.

NRW: 16-Jähriger seit zwei Wochen verschwunden

Giuliano Salvatore wurde das letzte Mal am Donnerstag, 26. März an seinem Wohnort, der Jugendeinrichtung Borgardtshof auf der Kleverstraße in Goch (NRW), gegen 19.15 Uhr gesehen.

Seitdem ist er verschwunden. Ein Zeuge will den Jungen noch am gleichen Abend am Gocher Bahnhof gesehen haben – da hatte Giuliano einen Rucksack und einen Schlafsack dabei.

+++Wetter in Deutschland: Sonne pur – doch Ostern droht dramatische Wende+++

Hast du Giuliano gesehen?

Es liegen Hinweise vor, wonach sich der Jugendliche auch bei Verwandten in Solingen aufhalten könnte. Daher wurde die Polizei in Wuppertal ebenfalls eingeschaltet.

--------------------------------------

Mehr News aus der Region:

----------------------------------------

Giuliano Salvatore ist 1,60 Meter groß und hat kurzes, lockiges Haar. Bei seinem Verschwinden trug er eine graue Jeanshose und eine schwarze Lederjacke.

Hinweise an die Kriminalpolizei Goch unter 02823 - 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle.