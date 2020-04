NRW: Junge (13) seit mehr als einer Woche vermisst! Hast du Alexander aus Troisdorf gesehen?

Troisdorf. Nach einer Woche fehlt immer noch jede Spur von Alexander H. aus Troisdorf (NRW). Der 13-Jährige gilt seit dem 24. März als vermisst.

Er wurde zuletzt am Montagabend gegen 22 Uhr beim Haus seiner Eltern im Troisdorfer Stadtteil Kriegsdorf gesehen. Die Polizei NRW geht davon aus, dass er sich heimlich aus dem Staub machte.

Der Grund: Er hat sein Handy ohne Sim-Karte sowie seine Nintendo Switch mitgenommen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

So sieht Alexander H. aus NRW aus:

etwa 1,63 Meter groß

schlank

braune Augen

blondes kurzes Haar

Er trägt einen schwarzen Pullover mit Kapuze von Hollister, eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Adidas-Turnschuhe mit grünen Sprenkeln

NRW: Seit einer Woche fehlt jede Spur von Alexander H. Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Er soll außerdem eine schwarze Base-Cap, einen dunkelblauen Hoodie von Hollister, eine hellblaue Jogginghose sowie schwarze Kopfhörer mitgenommen haben.

--------

Mehr News aus NRW:

NRW: 14-Jähriger klaut Auto der Eltern – was dann passiert, ist schrecklich

NRW: Beeindruckende Zahlen in Coronakrise – HIER ist der Verkehr so gut wie lahmgelegt

NRW: Raser im Corona-Wahn! Jetzt hat die Polizei die Faxen dicke – „Wenn die Raserszene glaubt...“

--------

NRW: Polizei braucht Hilfe

Er soll sich in letzter Zeit im Raum Siegburg sowie am Hauptbahnhof Köln und Bonn aufgehalten haben. Bisher konnte die Polizei in NRW den 13-Jährigen trotz öffentlicher Suche nicht finden.

+++ Bochum: Junger Mann fällt in die Ruhr! Ausgerechnet von IHM bekommt die Feuerwehr den entscheidenden Hinweis +++

Die Beamten bitten erneut um Hilfe. Hast du Alexander H. gesehen? Dann wende dich an die Polizei unter Telefon 02241 541-4141. (ldi)