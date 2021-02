NRW: Junge (12) leblos aufgefunden – Todesursache noch unklar

Schrecklicher Fund in Aachen (NRW)!

Am Mittwochabend ist gegen 22 Uhr ein 12-Jähriger leblos auf der Grünfläche eines Hauses in der Peliserkerstraße in Aachen (NRW) aufgefunden worden.

Es gibt laut aktuellem Stand keine Hinweise auf eine Straftat, laut Polizei deuten die Gesamtumstände auf einen Unfall hin.

-----------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Köln: Horror-Tat! WG-Bewohner sollen Frau als Sklavin gehalten und zu Tode gefoltert haben ++

++ Bochum: Rettungskräfte in turbulentem Doppeleinsatz! Erst Wohnhäuser überflutet, dann Horror-Unfall auf der A448 ++

Weitere Top-Themen:

++ Ikea: Corona-Impfung To-Go? HIER war es schon möglich ++

++ RTL-Star Motsi Mabuse offen: „Niemand hat gesagt, dass es leicht wird“ ++

++ Aldi: Mitarbeiter räumt Regale um – plötzlich macht er eine wertvolle Entdeckung ++

-----------------------------

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. (mg)