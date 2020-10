NRW: Junge (12) klaut seiner Mutter 2.000 Euro – er hat DIESEN Plan

In NRW hat ein Junge das Ersparte seiner Mutter geklaut und ist dann abgehauen. (Symbolfoto)

am 01.10.2020 um 22:06

Dieser Junge hat es faustdick hinter den Ohren!

Ein 12-Jähriger in NRW hat die Spardose seiner Mutter geknackt und sich anschließend mit dem Geld in den Zug gesetzt – denn er hat einen ganz besonderen Plan.

NRW: Junge bestiehlt Mutter und haut ab

Der Junge aus dem Kreis Minden-Lübbecke (NRW) schmiedete am Mittwoch einen durchdachten Plan.

Er knackte zuerst die Spardose seiner Mama, klaute ihr die darin befindlichen 2.000 Euro in bar. Mit dem Geld wollte der 12-Jährige eine ganz besondere Reise antreten, wie er seiner Mutter in einem Abschiedsbrief erklärte.

Demnach wollte der Junge jemanden in Leipzig besuchen, kaufte sich ein entsprechendes ICE-Ticket und stieg in den Zug.

NRW: Polizei stellt Ausreißer in ICE

Die Mutter des Ausreißers informierte die Polizei, die ihn per Handyortung tatsächlich im ICE nach Leipzig fanden.

Gegen 22.30 Uhr wurde er von der Bundespolizei in Leipzig in Obhut genommen, wo ihn seine Mutter gegen 1.45 Uhr in Empfang nahm.

Für den 12-Jährigen war die ganze Aktion ein großes Abenteuer. Laut der Bundespolizisten fühlte er sich bei den Beamten sehr wohl und möchte auf jeden Fall nochmal von NRW nach Leipzig reisen – dann aber gemeinsam mit seiner Mutter. (kv)