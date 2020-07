NRW: Junge (12) baut Unfall mit Rasenmäher-Traktor – und stirbt

In NRW ist ein Junge bei einem tragischen Unfall mit einem Aufsitzmäher ums Leben gekommen.

Tragischer Unfall bei Siegen (NRW)!

Dort ist am Montagabend ein 12-jähriger Junge bei einer Fahrt mit einem Aufsitzmäher gestorben.

NRW: Junge fährt mit Aufsitz-Rasenmäher

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr in Wilnsdorf-Wilgersdorf (NRW). Der 12-Jährige war auf dem Nerrweg in Richtung Weißbachstraße mit einem Aufsitzmäher samt Anhänger unterwegs.

------------------------------------------------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

----------------------------------------------------------------------

An der abschüssigen Straße kam das Gespann von eben dieser ab, brach nach links aus. Nach dem Durchqueren einer Hecke stürzte der Junge mit dem Rasenmäher-Traktor eine Mauer hinab.

Verunglückter stirbt noch am Montagabend

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 12-Jährige noch am Montagabend im Krankenhaus.

Zwei gleichaltrige Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Anhänger des Rasentraktors befanden, wurden leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

-----------------------------------

---------------------------------

Der entstandene Sachschaden des Unglücks beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen durch die Polizei Siegen-Wittgenstein (NRW) zur Unfallursache dauern an. (kv)