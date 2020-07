NRW: Jugendliche streiten sich in Bottrop mit einem Mann – dann fallen Schüsse

Bottrop. Aufregung in Bottrop (NRW)!

Am Am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bellenbrockstraße in Bottrop.

NRW: Schüsse nach Streit in Bottrop

Anwohner hatten Schüsse aus einem Wohnhaus in Bottrop (NRW) gehört. Dabei soll es um einen Streit zwischen drei Jugendlichen (im Alter von 17 und 18 Jahren aus Bottrop), die vor dem Haus standen, und einem 42-jährigen Mann gegangen sein.

Der Mann soll aus einem Fenster heraus auf die Gruppe geschossen haben, berichtet die Polizei. Die Jugendlichen wurden nicht verletzt. Polizeibeamte durchsuchten daraufhin die Wohnung und stellten Schusswaffen und Drogen sicher. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. (ms)