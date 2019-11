Die Feuerwehr musste die Jugendlichen in NRW befreien.

NRW: Jugendliche stecken in Aufzug fest – die Feuerwehr hat einen eindeutigen Verdacht...

Leverkusen. NRW: Dumm gelaufen! Insgesamt drei Stunden lang steckten vier Jugendliche in einem Aufzug fest, bevor die Feuerwehr eintraf. Kurz vor sieben Uhr wurde die Kölner Polizei informiert, dass Jugendliche seit Stunden eingesperrt seien. Dies geschah Montagmorgen am S-Bahnhof Leverkusen-Küppersteg in NRW.

NRW: Jugendliche sollen selbst schuld sein

Die vier Jugendlichen sind zwischen 16 bis 18 Jahre alt. Vor Ort in Leverkusen (NRW) waren die Deutsche Bahn, der Notdienst des Aufzugunternehmens, die Feuerwehr sowie die Bundespolizei – sie retteten das Quartett.

Insgesamt drei Stunden hingen die Jugendlichen in einem Aufzug an einer S-Bahn-Station in Leverkusen/NRW fest. (Symbolbild) Foto: imago images / foto2press

Auf einer Leiter mit einer Axt schlug die Feuerwehr die Scheibe des Aufzuges ein, um die vier zu befreien. Seit vier Uhr morgens saßen die Jugendlichen dort fest.

Doch ganz unschuldig ist das Quartett nicht: Laut Polizei gaben drei der vier in der Vernehmung zu, den Aufzug durch Springen und Hüpfen zum Stehen gebracht zu haben. Außerdem sollen sie im Aufzug gegen die Glasscheiben und die Tastatur getreten haben.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.