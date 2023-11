NRW: Jugendliche bedrohen Schüler (6/7) mit Messer – Polizei bittet um Hilfe

Ein sonniger Donnerstagnachmittag (2. November) in NRW, zwei unschuldige Schüler im Alter von nur sechs und sieben Jahren, die fröhlich durch die Voestenstraße in Witten, welche im Südosten des Ruhrgebiets liegt, laufen. Doch was als unbeschwerter Tag begann, verwandelte sich in einen Albtraum, wie die Polizei Bochum berichtet.

Um 15.15 Uhr wurden die beiden Kinder von einer Gruppe unbekannter Jugendlicher gestoppt. Was dann geschah, ist wahrlich erschütternd. Die Jugendlichen zückten ein Messer und zwangen die kleinen Schüler, ihr Bargeld herauszugeben.

NRW: Jugendliche bedrohen Schüler (6/7) mit Messer

In ihrer Verzweiflung schrien die jungen Opfer so laut, dass andere Jugendliche auf der Straße auf die Szene aufmerksam wurden. Diese heldenhaften Zeugen veranlassten die Täter zur Flucht, ohne ihre Beute.

Die Polizei von Witten ist nun auf der Suche nach den jugendlichen Räubern in ganz NRW. Der erste Täter wird auf etwa 12 bis 14 Jahre geschätzt. Er hat lockige, kurze, schwarze Haare und helle Haut. An diesem schicksalhaften Tag trug er schwarze Kleidung und schleppte einen türkis-gelben Rucksack mit sich.

Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 12 und 14 Jahren. Er hat glatte, schwarze Haare und helle Haut. Seine Kleidung war ebenfalls düster: schwarze Schuhe, ein Cappy mit einem gebogenen Schirm, und er trug einen schwarzen Rucksack.

Polizei bittet um Hilfe

Die Kriminalpolizei in Witten hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um die Mithilfe der NRW-Bevölkerung. Hinweise, die zur Ergreifung dieser gefährlichen jungen Täter führen, sind von entscheidender Bedeutung.

Die Polizei ist unter den Rufnummern 0234 909-3305 oder -4441 (Kriminalwache) erreichbar und vertraut darauf, dass die Bürger von NRW bei der Aufklärung dieses Verbrechens behilflich sind.