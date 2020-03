NRW: Mutter aus Oberhausen (32) geht mit ihren Kindern zum IS – ein Kind stirbt beim Bombenangriff ++ jetzt packt Carla S. aus

Carla S. aus Oberhausen reiste 2015 nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen

Ihre drei Kinder nahm sie hinter dem Rücken ihres Ehemannes mit

Ihr kleiner Sohn überlebte die Zeit im sogenannten Kalifat nicht

Nachdem der IS besiegt war, saß sie im Flüchtlingscamp an der türkischen Grenze fest

Die Deutsche Botschaft ließ sie ausfliegen

Jetzt wird ihr der Prozess gemacht

Düsseldorf/Oberhausen. Großer Prozessauftakt am Oberlandesgericht Düsseldorf (NRW)! Diese Geschichte sorgte bundesweit für Entsetzen: Die mittlerweile 32-jährige Carla S. aus Oberhausen zog 2015 mit ihren Kindern (damals drei, sechs und sieben Jahre alt) nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen.

Jetzt wird der mutmaßlichen IS-Terroristin vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (NRW) der Prozess gemacht.

Das Medieninteresse ist groß, als Carla S. den Sitzungssaal am Freitagmorgen betritt. Sie hält sich hinter der Glasscheibe einen Aktenordner vor das Gesicht – begleitet von zwei Justizbeamten.

Die Anklageschrift, die Staatsanwältin Julia Stunz verliest, ist lang. Was der Frau vorgeworfen wird, klingt schrecklich. Die Generalbundesanwaltschaft legt ihr folgende Anklagepunkte zur Last:

Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland

Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

gemeinschaftliche Körperverletzung

Kriegsverbrechen gegen Personen

Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht

Entziehung dreier Minderjähriger mit eingetretener konkreter Todesgefahr, davon in einem Fall mit Todesfolge

Carla S. konvertierte 2005 zum Islam

Die deutsche Carla S. wuchs in Oberhausen auf, konvertierte in ihrer Jugend im Jahr 2005 zum Islam und fasste schließlich den Entschluss, nach Syrien aufzubrechen, um sich der Terrormiliz „Islamischer Staat“ anzuschließen.

Hals über Kopf brach sie laut Staatsanwaltschaft heimlich im Herbst 2015 mit ihren drei Kindern auf, ließ ihren Ehemann nichtsahnend in Deutschland zurück.

In Syrien soll sie ein neues Leben angefangen haben, heiratete im Jahr 2016 einen somalischen (oder kenianisch) IS-Kämpfer, bekam ihr viertes Kind von ihm. Ihr achtjähriger Sohn kam bei einem Bombenangriff durch die kurdischen Armeen im Jahr 2018 ums Leben.

Die Staatsanwälte Julia Stunz und David Bäuerle Foto: DER WESTEN

Sie erzog ihre Kinder streng religiös

Sie soll Mitglied der „Katiba Nusaiba“, einer weiblichen Untereinheit des „Islamischen Staates“ gewesen sein - und deswegen auch IS-Terroristin. Auch soll sie eine Handgranate gehabt haben und mit einer Kalaschnikow ausgebildet worden sein. Mit ihren Kindern nahm sie an einer Hinrichtung teil. Ihre Kinder soll sie auch streng religiös erzogen haben, als ihr Sohn sich widersetzte, soll sie ihn an die Religionspolizei übergeben haben.

Vier Jahre lang lebte die Frau aus dem Ruhrgebiet im sogenannten Kalifat - bis die IS-Hochburg Raqqa den Angriffen nicht mehr standhielt. Dann kam die junge Mutter mit ihren drei Kindern in ein syrisches Flüchtlingscamp nahe der türkischen Grenze und wurde von dort aus, eingestuft als Islamistische Gefährderin, nach Deutschland zurückgebracht. Seit April 2019 sitzt sie in Untersuchungshaft.

Angeklagte IS-Terroristin sagt aus

Während der Anklageschrift verzieht die mumaßliche IS-Anhängerin keine Miene, blickt geradeaus. Wird sie aussagen oder schweigen? Das war im Vorfeld des Prozesses die interessanteste Frage. Ihr Anwalt Jacob Hösl sagte vor dem Prozess, dass sie ihre Geschichte erzählen wolle.

Der Senat am Oberlandesgericht Düsseldorf mit dem Vorsitzenden Richter Lars Bachler (Mitte). Foto: DER WESTEN

Und so kommt es auch: Die Angeklagte will sich bereits am ersten Prozesstag äußern, laut Verteidiger folge ein chronologischer Bericht seiner Mandantin. Sie will ihre Sicht der Dinge erzählen.

Angeklagte weist Vorwürfe nicht direkt zurück

Leise mit hoher Stimme – fast schüchtern – fängt die 32-Jährige an, ihren Lebenslauf zu schildern. 60 Minuten erzählt sie von ihrem Leben in Deutschland und dem Weg zum IS. Die Vorwürfe weist sie zunächst mit keinem Wort direkt zurück.

Carla S. schildert den Weg in die Radikalisierung zum IS haarklein, erzählt vom Verhältnis zu ihren Eltern, die sich schon früh getrennt hatten und ihren neuen Glauben kritisch beäugten. Über eine Schulfreundin bekam sie Kontakt zum Salafismus und zum IS, lernte über sie auch ihren streng muslimischen Ehemann mit tunesischer Herkunft kennen. „Wir waren salafistisch, aber nicht gewaltbereit,“, erklärt die 32-Jährige.

Sie hörte auf, Schweinefleisch zu essen, trug eine Burka, lebte streng religiös. Doch als sie in Deutschland bespuckt und beleidigt wurde, wollte sie in ihrem Heimatland nicht länger leben.

Ihr eigentlicher Plan: mit ihrer Familie nach Tunesien auswandern und als streng gläubige Muslimin leben.

Carla S. fängt an zu weinen

Doch als sie vor Gericht davon berichtet, wie unterwürfig sie in ihrer Ehe war und dass ihr Mann sie eingesperrt haben soll und sie schlug, bricht ihre Stimme. Sie fängt an zu weinen, muss kurz unterbrechen. „Einmal hat er mich geschlagen, da wurde mir schwarz vor Augen.“ Sie glaubte, es sei ihre Schuld, weil sie Widerworte gab, spricht trotz allem von einer schönen Ehe. Auch als die Sprache auf ihre Mutter kommt, schluchzt die Angeklagte abermals. „Ich liebe sie über alles. Sie hat mir geholfen zurückzukommen.“

Als sie vom Schicksal ihrer Kinder erzählt, kennt ihre Trauer keine Grenzen. Wieder und wieder muss sie stoppen und sich sortieren.

Der Tunesien-Traum platzte 2015. Ihr Mann soll es sich anders überlegt haben. Und da habe Carla S. entschieden, mit ihren Kindern über Amsterdam in die Türkei bis nach Syrien auszuwandern. „Ich wollte einfach abhauen“, erzählt sie.

„Jetzt denke ich auch, wie dumm ich war“

„Das war der größte Fehler, den ich machen konnte“, räumt sie ein. Immer wieder betont die Angeklagte, dass sie heute eine andere Meinung habe. „Jetzt denke ich auch, wie dumm ich war.“ Doch rund 20 Menschen aus ihrem Umfeld reisten nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. „Da hat man nicht viel Schlechtes drüber gehört.“ Ihre damalige beste Freundin überredete sie dazu, ins Kalifat zu kommen. Ihren Kindern sagte sie, sie fahren in den Urlaub.

Der Vorsitzende Richter Lars Bachler kann nicht glauben, als er hört, dass die Angeklagte ihm Glauben machen will, dass sie vom IS nicht 100-prozentig überzeugt gewesen war und sich auch der Situation vor Ort nicht bewusst sein sollte. Sie habe Zweifel gehabt, verteidigt sie sich. „Es hatte aber einen großen Anreiz für mich“, gibt sie zu.

Sie habe nicht gewusst, dass es so gefährlich ist

Vor Ort im sogenannten Islamischen Staat war der Krieg plötzlich hautnah. „Man hat schon mitbekommen, dass bombardiert wird. Das war der erste Schockmoment für mich.“ Sie habe nicht gewusst, dass es gefährlich sei, erklärt sie.

Der Richter hört sich die Schilderungen weiter an, kann es immer noch nicht recht glauben. Er meint, dass es sehr blauäugig ausgelegt werden könne, was sie sagt oder eben gelogen. „Haben Sie sich denn nicht vorher informiert?“ Sie redet sich raus. Von Hinrichtungsvideos will sie vorher nicht wirklich etwas gewusst haben, in Syrien aber daran teilgenommen.

Das sei ihrer Aussage nach aber nicht geplant gewesen. Nach einem Arztbesuch kamen sie zufällig an einem Kreisverkehr mit aufgespießten Köpfen vorbei.

Fluchtversuch scheitert

Auch dass ihre Kinder zum Kampf ausgebildet werden sollten, sei ihr unbekannt gewesen. „Ich möchte nicht, dass meine Kinder Menschen töten“. Als ihr Sohn abgeholt werden sollte, um als deutscher Junge an Hinrichtungsvideos teilnehmen sollte, wollte Carla S. fliehen.

Carla S. war eine der ersten Frauen, die aus dem IS nach Deutschland zurückkehrten. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Andrea Rosa/AP/dpa

Ihr erster Fluchtversuch scheitere: Sie wurde mit einem Stock geschlagen und mit heißem Wasser aus einem Teekessel übergossen. Und auch weiterhin saß die Angst im Nacken. Die Terrormiliz bläute ihr ein: „Wenn du abtrüünig wirst, dann töten wir dich und halten deine Kinder als Sklaven“, soll die Drohung gewesen sein.

Doch die Frau erzählt auch, dass sie den IS toleriert und akzeptiert habe. Sie war damals überzeugt.

Prozess geht am 25. März weiter

Im Falle einer Verurteilung droht der Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Zehn weitere Verhandlungstermine sind derzeit anberaumt. Weiter geht es am 25. März.