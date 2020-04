NRW: Beeindruckende Zahlen in Coronakrise – HIER ist der Verkehr so gut wie lahmgelegt

Die eingeschränkten Fortbewegungsmöglichkeiten während der Corona-Krise zerren an den Nerven – und haben doch einen positiven Nebeneffekt. So wirken sich die Maßnahmen in NRW auch auf die Verkehrsbelastung aus.

NRW: 70 Prozent weniger Verkehrsbelastung

Innerhalb NRW wird wegen des Coronavirus weniger gereist – und das merkt man! Laut NRW-Landesbetrieb Straßen.NRW ist die Verkehrsbelastung seit der Corona-Krise deutlich zurück gegangen.

Alleine am vorletzten Wochenende (21./22.März) wurden im Fernverkehr und den Ballungsräumen bis zu 70 Prozent weniger Verkehr gemessen, als im Vergleichszeitraum von 2019. Zu diesem Zeitpunkt waren Reisen zu touristischen Zwecken bereits untersagt, außerdem hatten Freizeiteinrichtungen zu.

Stau – wie hier auf der A3 in Köln – gehört aktuell der Vergangenheit an: Die Autobahnen sind so leer wie nie. Foto: picture alliance / dpa

Für das letzte Wochenende (29./30.), während dem erstmals die Kontaktsperre gilt, erwartet Straßen.NRW einen noch höheren Rückgang.

Hier ist jetzt am wenigsten los

Auch in der letzten Woche (23.-27.März) hat die Verkehrszentrale einen Verkehrsrückgang in den Ballungsräumen von bis zu 40 Prozent gemessen, auf Fernverkehrsstrecken war 35 Prozent weniger los – mit Ausnahme des Lkw-Verkehrs.

„Hier haben wir in unserer Stichprobe nur einen geringen Rückgang gemessen“, so Dr. Jan Lohoff, Leiter der Verkehrssteuerung.

Besonders vom Rückgang betroffen sind zwei Strecken: Zum einen ist der Verkehr aus Polen in Richtung Niederlanden auffallend zurück gegangen, zum anderen die Verkehrsbelastung auf der A3 zwischen Köln und Düsseldorf. Lohoff: „Mit Blick auf die Ballungsräume ist hier die Verkehrsbelastung am stärksten gesunken.“