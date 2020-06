NRW: Irre Verfolgungsjagd durch Großstadt! Das Alter des Fahrers schockiert

Die Polizei verfolgte am Montag einen Audi durch Bielefeld (NRW). (Symbolfoto)

Bielefeld. Irre Verfolgungsjagd am Montag in Bielefeld (NRW)!

Der Fahrer eines Audis konnte einer Polizeikontrolle zunächst entkommen. Nachdem er das Auto in Bielefeld (NRW) abgestellt hatte, konnten ihn die Beamten aber doch noch festnehmen.

NRW: Verfolgungsjagd in Bielefeld

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten zwei Beamte am Montag gegen 15.45 Uhr in Bielefeld ein Kennzeichen mit entstempelten Siegeln an einem entgegenkommenden Audi. Die Polizisten wendeten, um das Auto zu kontrollieren.

Doch als der Fahrer des Audis das Wendemanöver der Polizisten sah, beschleunigte er. Mit überhöhter Geschwindigkeit raste er auf der Detmolder Straße in Bielefeld stadtauswärts. Die Polizei verfolgte den flüchtenden Fahrer mit Blaulicht und Signalhorn.

Straßensperre umfahren

Während ein Streifenwagen den Audi verfolgte, richtete die Polizei auf der Detmolder Straße eine Straßensperre ein. Doch der Audi-Fahrer wich auf die Mittelinsel aus – und kam an der Sperre vorbei.

Polizisten sperren eine Straße. (Symbolfoto) Foto: imago images / Horst Galuschka

Motorradfahrer müssen ausweichen

Danach steuerte der Flüchtende auf die Gegenfahrbahn, mehrere Motorradfahrer mussten ihm ausweichen. Außerdem touchierte der Audi-Fahrer ein Verkehrsschild.

Polizei lässt abreißen

Während seiner Flucht ignorierte der Fahrer des Audis auch mehrere rote Ampeln. Um die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, ließ die Polizei irgendwann abreißen.

Erfolgreiche Suche

Doch die Beamten suchten nach der Verfolgungsjagd in Bielefeld nach dem Audi. Schließlich fanden sie das Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz. Der Fahrer und sein Beifahrer rannten vom Auto in Richtung Innenstadt.

Nach einer weiteren kurzen Verfolgung hielten die Polizisten die zwei Flüchtenden fest – und brachten sie auf die Wache.

Alter des Fahrers schockiert

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer des Audis erst 15 Jahre alt war. Auf dem Beifahrersitz hatte sein zehnjähriger Bruder gesessen.

Ein 15-jähriger PKW-Fahrer scheiterte am Montag bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer #Verfolgungsfahrt erwischten wir den jugendlichen Fahrer und seinen jüngeren Beifahrer. Mehr zu dieser abenteuerlichen Fahrt: https://t.co/KV1T4kNpG1#Bielefeld pic.twitter.com/CIDE0M6WHh — Polizei NRW BI (@polizei_nrw_bi) June 2, 2020

Strafverfahren eingeleitet

Der Audi gehörte eigentlich dem Vater der beiden Jungs. Er holte seine Söhne auf der Polizeiwache ab. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein. (nr)