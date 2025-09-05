Irre Szenen am Himmel über NRW – Menschen schauen aufgeregt nach oben

In NRW schauen die Menschen plötzlich in den Himmel und reiben sich verwundert die Augen: Was gleitet da über ihre Köpfe hinweg?

Ein riesiges Bierglas? Eine strahlende Sonnenblume? Oder doch eine grüne Schildkröte? Solche Szenen gehören fest zur „Warsteiner Internationale Montgolfiade“, die als das größte Ballonfestival Europas gilt. Vom 5. bis 13. September verwandelt sich der Himmel über Warstein in ein schwebendes Kunstwerk, das jedes Jahr sowohl Einheimische als auch Besucher aus aller Welt magisch anzieht.

Seltsame Gebilde am Himmel über NRW

Besonders im Fokus der „Warsteiner Internationalen Montgolfiade“ stehen die außergewöhnlichen Ballon-Sonderformen, die den Zuschauern in NRW ein einzigartiges Luftschauspiel bieten. Dieses Jahr schweben Klassiker wie das berühmte „Cheers“-Biertablett der Warsteiner Brauerei oder die imposante Lokomotive über die Köpfe hinweg. Ein Highlight ist die Rückkehr des „größten Ofens der Welt“, der seit den 1990er-Jahren nicht mehr in den Lüften zu sehen war. Auch ein Ballon mit Herzform sowie eine Schildkröte aus Brasilien sorgen für strahlende Augen bei Groß und Klein.

+++ Herbst steht vor der Tür! Das sind die schönsten Lichterfeste in NRW +++

Die „Warsteiner Internationale Montgolfiade“ in NRW überrascht dieses Jahr mit zwei tierischen Neulingen, die direkt aus Brasilien anreisen: Eine Schildkröte und das spektakuläre „Toy Car“, ein Ballonauto, das von einem Hund gesteuert wird, feiern beide ihre Deutschland-Premiere. Doch damit nicht genug: Ein weiteres brasilianisches Highlight, das bislang geheim bleibt, wird ebenfalls für Aufsehen sorgen. Diese Sonderformen unterstreichen, wie facettenreich und international die Montgolfiade aufgestellt ist.

Der Nightglow bei der Warsteiner Internationalen Montgolfiade in NRW. Foto: Hubertus Struchholz

„Warsteiner Internationale Montgolfiade“ mit Ballon-Glühen und Star-DJ Phil Fuldner

Neben den Neuheiten begeistert die „Warsteiner Internationale Montgolfiade“ auch mit lang ersehnten Rückkehrern. Eines der Highlights ist der monumentale Ofen-Ballon, der nach einer längeren Pause wieder seinen Platz am Himmel über NRW findet. Hinzu kommt ein Ballon mit romantischem Schornstein, der einen Dachdeckerbetrieb aus Jena repräsentiert. Die perfekte Mischung aus nostalgischen und innovativen Formen macht den besonderen Charme dieses Festivals aus.

+++ Tierheim-Mitarbeiter in NRW öffnen Paket und sind entsetzt – „Gehört bestraft“ +++

Für viele Familien in NRW gehört die „Warsteiner Internationale Montgolfiade“ zu den jährlichen Highlights. Während sich die Kinder vor allem an den tierischen Ballons erfreuen, sind es für die Erwachsenen die imposanten Klassiker wie das Schraubenzieher-Modell oder das ikonische Isenbeck-Bierglas, die für Faszination sorgen. Wer selbst einmal in einem Ballon mitfahren möchte, kann das ebenfalls tun.

Mehr News:

Neben der schwebenden Kunst lockt die „Warsteiner Internationale Montgolfiade“ mit einem musikalischen Rahmenprogramm, das in NRW einzigartig ist. Von elektronischer Musik mit AKA AKA bis hin zu traditioneller Blasmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch DJ-Ikone Phil Fuldner ist am Start. Das Herzstück des Festivals bleibt jedoch der Himmel, der tagsüber mit fantastischen Ballonen gefüllt ist und abends durch stimmungsvolle Ballon-Glüh-Shows überzeugt. Der Eintritt zum Gelände der Warsteiner Internationale Montgolfiade ist an allen Tagen frei. Lediglich für die separaten Konzerte sind Tickets nötig.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.