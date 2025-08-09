Dieses Insekt in NRW könnte dir ganz schön gefährlich werden!

In NRW sorgt derzeit ein auffälliges Insekt für Aufsehen: Der schwarzblaue Ölkäfer (Meloe proscarabaeus), bisher vor allem aus Südwestdeutschland bekannt, wurde nun erstmals verlässlich im Raum Höxter nahe Bielefeld nachgewiesen.

Klingt zunächst mal harmlos – aber der kleine dunkle Käfer könnte ganz schön gefährlich für dich werden …

Käfer in NRW entdeckt – er verspritzt ein Hautgift

Er sieht aus wie ein kleiner Edelstein auf sechs Beinen: Der Käfer ist mit seinem glänzenden, dunkelblauen Panzer und den stark gebogenen Fühlern leicht zu erkennen. Er gehört zur Familie der Ölkäfer (Meloidae) und ist nicht nur optisch auffällig – er birgt auch eine gefährliche Eigenschaft.

Das Insekt verspritzt nämlich bei Bedrohung ein giftiges Sekret aus den Gelenken seiner Beine absondert. Die gelbliche Flüssigkeit enthält Cantharidin, ein starkes Hautgift. Schon wenige Tropfen können brennende Blasen, Rötungen oder Reizungen verursachen. Wer damit in Kontakt kommt, sollte die Hautstelle sofort gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.

Für gesunde Erwachsene ist das zwar unangenehm, aber selten gefährlich – solange das Gift nicht verschluckt wird. Doch bei Kindern oder Haustieren, die draußen spielen oder neugierig zubeißen, kann der Käfer durchaus zur Gefahr werden. Todesfälle sind extrem selten, aber dokumentiert – meist, wenn größere Mengen des Gifts oral aufgenommen wurden.

Nicht Töten! Er ist gefährdet

Doch trotz seiner gefährlichen Eigenschaft – töten sollte man das Insekt nicht. Er steht nämlich auf der Roten Liste Deutschlands – in Kategorie 3.

Somit ist klar: Wer ein Exemplar entdeckt, sollte es also keinesfalls stören. Stattdessen gilt: Fundort notieren – am besten mit Foto oder GPS – und die Sichtung an den NABU oder andere Naturschutzstellen melden.