NRW: Schrecklicher Unfall! Zwei Lkws kollidieren auf Tagebau-Zufahrt – ein Mensch stirbt

In Inden (NRW) ist es zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein mann verstarb.

Inden. Tödlicher Unfall am Dienstagnachmittag in Inden (NRW). Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Lastwagen ist in Inden im Kreis Düren ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr auf einer Zufahrt zum Betriebsgelände des Braunkohle-Tagebaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach kollidierte ein Lastwagen frontal mit einem mit Erde beladenen Sattelzug.

NRW: Lkw-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß

Der 70 Jahre alte Lastwagenfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 47 Jahre alter Mann, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

-----------------

Mehr News aus NRW:

-----------------

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß auf der sieben Meter breiten Werksstraße am Dienstagnachmittag kam. Ein Sachverständiger soll den Hergang rekonstruieren. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. (jhe mit dpa)