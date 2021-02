NRW: Impfungen wurden verschoben – DIESER neue Termin ist richtig bitter

Wie naiv war ich bitte noch im letzten Sommer? Lachend saß ich mit einer Freundin im Café und malte mir die Post-Corona-Zustände in NRW aus. „Aber sicher, um unsere Konzertkarten im Dezember müssen wir uns doch keine Sorgen machen. Das findet statt.“ Heute weiß ich es besser.

Die Ausnahmesituation hält an. In NRW hat mittlerweile aber das Impfen begonnen. Doch ein bestimmter Termin wirft mich dabei regelrecht aus der Bahn.

NRW: Impfungen verschoben – DIESER Termin ist richtig bitter

Die Mehrheit war bereit sich in der schweren Zeit zusammenzureißen. Die Maßnahmen sind hart, doch der Impfstoff war in Sicht. Noch Ende 2020 konnten die ersten Dosen an ältere Menschen verteilt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprach den Deutschen, dass im Sommer alle „ein Impf-Angebot“ bekommen haben werden. So schön, so gut.

In NRW sind die Corona-Impfungen gestartet. Doch ein Termin wirft mich jetzt völlig aus der Bahn. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk / Montage: DER WESTEN

Hochschulabsolventen haben derweil einen Impfrechner erfunden, der dir auf der Homepage „Omni Calculator“ deinen Impfzeitraum ausspucken soll. Wie es funktioniert und weitere Infos gibt es hier >>> Ich war sofort Feuer und Flamme und errechnete mein Datum. Wohlwollend registrierte ich, dass Spahn recht behalten sollte. Ab August bis Februar 2022 konnte ich mit meiner Impfung rechnen. Die zweite Jahreshälfte war gerettet. Tschakka!

Doch im Januar kam der Dämpfer: Lieferprobleme bei Biontech - die Folge: die Impfungen in NRW mussten vorerst komplett auf Eis gelegt werden. Astrazeneca verkündete zeitgleich, dass sie der EU die gewünschte bestellte Menge nicht ausliefern könnten. Vorwürfe gegen die Bundesregierung wurden laut. Der Start in den deutschen Impfzentren musste um eine Woche verschoben werden.

Impfungen in NRW: Termin erst im Frühjahr 2023?

Solche unvorhergesehen Änderungen im Ablauf werden bei dem Impfrechner miteinberechnet. Mit dem Ergebnis, dass meine Vorfreude enorm gebremst wurde. Jetzt springen mir folgende Lettern Schwarz auf Weiß ins Gesicht. „Bei einer Impfrate von 669.998 pro Woche und einer Impf-Bereitschaft von 54 Prozent, können Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis von 20.2.2022 bis 21.3.2023 zu erhalten.“

Hilfe, das ist noch über ein Jahr hin - wenn nicht sogar zwei! Dieser Termin wirft mich völlig aus der Bahn. Noch einen kompletten Sommer in der Hängepartie, noch mindestens ein harter Winter.

Doch ich bin keine Pessimistin, auch wenn mich die Zahlen entmutigen. Angela Merkel hat noch am Montag beim Impf-Gipfel bekräftigt, dass wir im dritten Halbjahr gut aufgestellt sein werden. Dann werden die momentanen Lieferengpässe hoffentlich behoben sein. Weitere Impfhersteller wie Curevac und Johnson&Johnson haben sicher bald auch die EU-Zulassung in der Tasche. Die groß angelegten Impfstraßen wie in der Messehalle in Essen können endlich mit Menschen gefüllt werden.

Zum Start der Impf-Hotline am Montag, 27. Januar, in NRW ist diese erst einmal zusammengebrochen. Foto: imago images / Rene Traut

Positiv an der Sache: Meine Oma hat ihren Impftermin bereits bekommen. Nachdem die Leitungen zum Impfterminstart für über 80-Jährige zusammengebrochen sind, hat sie es nach ein paar Tagen geschafft einen Termin für April zu ergattern. Ab Montag, 8. Februar, wird an den Impfzentren in NRW geimpft.

Impfrechner errechnet möglichen Impf-Termin

Bleibt zu hoffen, dass der Impfrechner mir in den nächsten Wochen ein anderes früheres Datum vorschlägt. Ich werde das jedenfalls aufmerksam im Blick behalten.