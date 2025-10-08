Große Impf-Aktion in NRW gegen Corona und Grippe – DAS musst du wissen

Keine Zeit für Arzttermine im Alltag? Und dennoch – gerade jetzt im Herbst – ist ein starker Immunschutz gefragt. Infektionskrankheiten wie Grippe und Corona breiten sich wieder aus. Um mehr Menschen eine Impfung zu ermöglichen, findet am Mittwoch (8. Oktober) die „Lange Nacht des Impfens“ statt. In zahlreichen Arztpraxen und Apotheken in NRW können sich Impfwillige ohne Termin bis spät abends impfen lassen. Ziel ist es, auf die Bedeutung der Grippe- und Corona-Impfungen aufmerksam zu machen – und die Impfquoten zu verbessern.

Die Aktion kommt genau zur richtigen Zeit: Der Herbst ist da, die Erkältungssaison in vollem Gange. Viele Menschen lassen sich trotzdem nicht ausreichend schützen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in der Altersgruppe über 60 nur 38 Prozent gegen die Grippe geimpft. Dabei bräuchte es mindestens 75 Prozent. Die Impfquote bei COVID-19-Auffrischungsimpfungen sieht ebenfalls düster aus. Das zeigt: Zu viele Menschen in Deutschland bleiben ungeschützt – mit schweren Folgen.

Corona in NRW: Impfquote weiterhin zu niedrig

„Eine Impfung wirkt wie ein Schutzschild und senkt das Risiko schwerer Krankheitsverläufe“, erklärt Johannes Nießen, der kommissarische Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. Trotzdem unterschätzen viele das Risiko, sich schwer mit Grippe oder Corona zu infizieren. Besonders Risikogruppen wie Menschen über 60 Jahren oder Personen mit Vorerkrankungen sollten hier vorsichtig sein. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ihnen daher eine jährliche Impfung gegen Influenza und Corona. Doch der Alltag macht es vielen schwer, zum Arzt zu gehen. Genau da setzt die „Lange Nacht des Impfens“ an.

Das Ziel: Impfungen an jedem Lebensstil ausrichten. Ohne Termin, wohnortnah und nach Feierabend – das soll Hemmschwellen senken und Impfungen möglichst niedrigschwellig machen. Arztpraxen und Apotheken setzen gemeinsam ein Zeichen und möchten Menschen motivieren, sich impfen zu lassen.

Flexiblere Angebote für mehr Schutz

Die Aktion findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Schon in den letzten Jahren hat sie bewiesen, welche Wirkung Impftermine zu später Stunde haben. Impfwillige schätzen diese Möglichkeit, den Infektionsschutz bequem mit ihrem Alltag zu vereinen – besonders, wenn es um Grippe- und Corona-Impfungen geht.

Die Unterstützer hoffen, dass mehr Menschen in NRW die Gelegenheit nutzen und sich impfen lassen. Denn am Ende geht es nicht nur um den persönlichen Schutz. Ein hohes Impfaufkommen entlastet auch das Gesundheitssystem.