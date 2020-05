NRW: Mega-Ansturm auf Ikea – Möbelriese plant drastische Änderung

In NRW kam es vor einigen Ikea-Filialen am Wochenende zu langen Schlangen. (Symbolfoto)

Seit knapp zwei Wochen gibt es in NRW wieder offene Möbelhäuser. Doch vor allem in den NRW-Filialen des Ikea-Konzerns kommt es zu Massen-Anstürmen – und durch die Corona-Schutzmaßnahmen gleichzeitig zu langen Warteschlangen. Jetzt will Ikea dagegen angehen.

NRW: Kilometerlange Schlangen vor Ikea

Als einziges Bundesland hat NRW vor zwei Wochen die vollständige Öffnung von Möbelhäusern erlaubt – entsprechend groß ist der Kunden-Andrang, vor allem beim Möbelgiganten Ikea. Doch durch die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen entstehen lange Wartezeiten.

So mussten die Kunden in Köln-Godorf am ersten Mai-Samstag bis zu einer Stunde auf Einlass warten, in Düsseldorf-Reisholz standen die Menschen sogar bis zur Autobahnauffahrt A46 Schlange.

Möbelriese will Sicherheitskonzept ändern

„Dies ist der Tatsache geschuldet, dass wir strenge Zugangsbeschränkungen haben und umsetzen“, erklärte eine Ikea-Sprecherin gegenüber der „Rheinischen Post“. Je nach Filiale würden nur 400 bis 650 Kunden gleichzeitig reingelassen.

Grundsätzlich seien am vergangenen Samstag weniger Menschen als an normalen Samstagen im Möbelhaus shoppen gewesen.

Wegen der Situation am Wochenende will der Konzern jetzt Konsequenzen ziehen: „Wir werden analysieren, wie sich die Situation vor den einzelnen Einrichtungshäusern dargestellt hat und prüfen, ob wir Anpassungen am Sicherheitskonzept für die Situation außerhalb der Häuser vornehmen können“, so die Sprecherin. (kv mit dpa)