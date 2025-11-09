Schüsse auf hilflosen Igel! Erschütterndes Tier-Drama in NRW

Die Grausamkeiten, mit denen Tieren begegnet wird, nehmen immer weiter zu, könnte man meinen. Strangulierte Schwäne, Kaninchen, mit denen Fußball gespielt wird – Taten wie diese entsetzten allein in NRW zuletzt.

Jetzt folgt eine weitere widerliche Tat. Dieses Mal traf es einen unschuldigen kleinen Igel. Als Helfer ihn zu einer NRW-Igelrettung brachten, blieben die Tierschützer nur entsetzt zurück. Denn auf das kleine Stacheltier war geschossen worden!

Igel „Ben“ in NRW kann nur Not-OP retten

Das Bein von „Ben“, wie die Mitarbeiter der Igelrettung Herford-Ostwestfalen-Lippe den schwer verletzten Igel tauften, war zertrümmert, als Helfer ihn fanden. Das Projektil einer Druckluftwaffe, mit dem auf das wehrlose Tier in NRW geschossen worden war, steckte noch in seinem Unterschenkel, wie Röntgen-Aufnahmen, die „Bild“ vorliegen, zeigten.

+++ Neue Tierart in NRW-Zoo – doch Besucher dürfen sie noch nicht sehen +++

„In all den Jahren, in denen wir weit mehr als 4.000 Igel betreut haben, ist uns so etwas noch nie begegnet“, so eine Tierschützerin der NRW-Tierrettung. Auf Facebook machte sie auf den grausamen Fall aufmerksam. Bei „Bens“ Anblick wurde auch vielen anderen Tierfreunden direkt schwer ums Herz.

Tierfreunden zerreißt es das Herz

„Unglaublich. Das ist echt krank“ oder „Ich bin völlig fassungslos. Was bewegt Menschen dazu, diesem liebenswerten, völlig harmlosen Tier so etwas anzutun?“ – Kommentare wie diese häuften sich schnell unter dem Post der Igelrettung.

Noch mehr News für dich:

In einer Not-OP wurde das Projektil aus dem Bein des kleinen Igels entfernt. Mittlerweile sei Ben von der Narkose erwacht und wird täglich mit Schmerzmitteln versorgt. Auch wenn sein gebrochenes Bein erst mal noch verheilen muss, lässt sich das stachelige Tierchen nicht unterkriegen. Wann Ben wieder in die Freiheit entlassen werden kann, steht laut der NRW-Igelrettung allerdings noch in den Sternen.