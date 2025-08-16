Schreck-Moment in NRW! Hochspannungsleitung stürzt auf ICE – hunderte Reisende evakuiert

Ein dramatischer Zwischenfall hat am Freitagabend (15. August) den Bahnverkehr in Köln lahmgelegt: Gegen 17.30 Uhr kam es auf der viel befahrenen Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Köln-Mülheim zu einem beängstigenden Ereignis für rund 700 Bahnreisende.

Ein Intercity-Express (ICE 201), unterwegs in Richtung Basel, kollidierte mit einem durchhängenden Tragseil einer Hochspannungsleitung. Zahlreiche Reisenenden mussten evakuiert werden.

ICE in NRW evakuiert: Zug fuhr gegen eine Hochspannungsleitung

Nach aktuellen Erkenntnissen war das Kabel defekt und hing so tief, dass es von dem Zug erfasst wurde. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte laut „Express.de“, dass der ICE der Deutschen Bahn in die herunterhängende Leitung fuhr – warum das Seil sich gelöst hatte, ist derzeit noch unklar.

Sofort nach dem Vorfall rückten Einsatzkräfte der Bundespolizei, Landespolizei und Feuerwehr Köln (NRW) aus. Die Evakuierung der Reisenden erfolgte zügig und professionell: Bis etwa 21.30 Uhr konnten alle Passagiere sicher aus dem Zug gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Menschen wurden anschließend per Bus zum Kölner Hauptbahnhof weitertransportiert, um ihre Reise auf alternativen Verbindungen fortzusetzen.

Der betroffene Streckenabschnitt musste komplett gesperrt werden. Denn der beschädigte ICE ist nicht mehr betriebsbereit und muss abgeschleppt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte. Zwar können andere Züge inzwischen an der Unfallstelle vorbeifahren, dennoch kam es vor allem im Regionalverkehr zu erheblichen Einschränkungen.

Verspätung bei Regionalverbindungen

Züge der Linien RE1 (RRX), RE5 (RRX), RE7, RB48 und S11 fuhren nur eingeschränkt oder verspätet. Da keine vorab entwickelten Notfallkonzepte für diesen Fall vorlagen, mussten kurzfristige Einzelmaßnahmen getroffen werden. Erst am Samstagmorgen (16. August) entspannte sich die Lage wieder – laut „zuginfo.nrw“ war der Bahnverkehr zu diesem Zeitpunkt nicht mehr beeinträchtigt.

Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste weiterhin darum, sich regelmäßig über die Online-Auskunftssysteme sowie die Aushänge und Durchsagen vor Ort zu informieren, da es in Einzelfällen noch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.

