Hurrikan nimmt Kurs auf Europa: Folgen für NRW? „Kann Wetter-Küche durcheinanderwirbeln“

Hurrikan Melissa hat sich in Rekordzeit zu einem Monstersturm entwickelt. Aus einem harmlosen Tropensystem wurde innerhalb weniger Stunden ein Wirbel der Kategorie fünf. Über dem Atlantik toben Böen von mehr als 200 Stundenkilometern, haushohe Wellen jagen über das Meer. Auch das Wetter in NRW wird er beeinflussen.

Die Satellitenbilder zeigen ein nahezu perfektes Auge. Das ist das Zeichen enormer Energie. Besonders gefährlich sind aber nicht die Windspitzen, sondern die Regenmengen. Meteorologen warnen: Bis zu 1000 Liter pro Quadratmeter könnten fallen. Zum Vergleich: In Deutschland regnet es im ganzen Jahr rund 800 Liter.

Wetter in NRW droht aus dem Takt zu geraten

Während viele nach dem ersten Schnee auf einen milden November hoffen, bedroht Melissa genau das. Sollte der Sturm seine Feuchtigkeitsreserven Richtung Norden schieben, könnten auch weite Teile Europas getroffen werden. Besonders das Wetter in NRW könnte extrem umschlagen, wenn die feuchte Luft auf kalte Strömungen trifft.

Die potenziellen Folgen wären dramatisch: Überschwemmungen, Erdrutsche, massive Schäden an Gebäuden und Straßen. Experten erinnern an die Ahrtalflut 2021 – damals fielen 200 Liter Regen in zwei Tagen. Melissa könnte ein Vielfaches davon bringen. Küsten- und Bergregionen gelten als besonders gefährdet, weil dort zusätzliche Hebung den Regen verstärkt.

Derzeit zieht der Hurrikan nordöstlich über den offenen Atlantik. Ein direkter Treffer auf die USA ist unwahrscheinlich – doch gerade das macht ihn für Europa so brisant. Bleibt der Sturm über dem Meer, könnte er sich in ein sogenanntes Hybrid-System verwandeln, eine Mischung aus Hurrikan und Tiefdruckgebiet.

„Kann die Wetter-Küche durcheinanderwirbeln“

Solche Stürme haben schon mehrfach das Wetter in NRW und ganz Europa durcheinandergewirbelt. Die Energie, die Melissa freisetzt, kann Jetstreams verändern und Drucksysteme über dem Atlantik verschieben. Dadurch wird beeinflusst, wie Hochs und Tiefs künftig über Mitteleuropa ziehen – mit teils unberechenbaren Folgen.

Wetterexperte Dominik Jung warnt: „Dieses Sturmtief kann bei uns die Wetter-Küche bei uns durcheinanderwirbeln. Auf der Vorderseite bringt der ehemalige Hurrikan noch mal einen Schwall sehr warmer Luftmassen in der nächsten Woche nach Deutschland.“

Noch ist unklar, welchen Kurs Melissa nimmt. Sicher scheint jedoch: Das Wetter in NRW wird die Auswirkungen zu spüren bekommen. Es drohen stürmiche Tage und Dauerregen. Wer also kurz vor dem Dezember auf Schnee gehofft hat, wird (vorerst) enttäuscht.