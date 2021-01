In NRW wurden mehrere Wohnungen durchsucht. (Symbolbild)

NRW: Hunderte Busfahrkarten gefälscht! Bundespolizei durchsucht Wohnungen in mehreren Städten

Mit gefälschten Busfahrkarten wollten Männer aus NRW viel Geld machen. Doch das flog auf. Es klickten die Handschellen.

Bereits im November durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen von Busfahrern in NRW. Am Mittwoch gingen die Ermittler erneut auf die Suche und fuhr zu den Häusern von 15 Verdächtigen in diesen NRW-Städten: Düsseldorf, Kaarst, Neuss, Tönisvorst, Duisburg, Dortmund und Köln.

NRW: Zwei Männer festgenommen

Den Verdächtigen werden gewerbsmäßige Diebstahlstaten, Hehlerei, Urkundenfälschungen und Betrug in mehr als 100 Fällen vorgeworfen.

Diese gefälschten Karten fanden die Beamten in NRW. Foto: Bundespolizei

Zwei Männer (45 und 50 Jahre), mutmaßlich kriminelle Busfahrer, die als Drahtzieher gelten, wurden festgenommen.

Der 50-Jährige aus Kaarst soll Busfahrer dazu angestiftet haben, Blankotickets zu stehlen, der 45-jährige Duisburger soll diese dann bedruckt haben. Anschließend wurden die Wertmarken für Monatstickets über ein „Verkäufer-Netzwerk“ an mehreren Großbahnhöfen in NRW vertrieben.

NRW: Täter wohl schon länger dabei

„Die Karten, die bei den Durchsuchungen gefunden wurden, waren erstmal nur vorbereitet. Aber insgesamt gehen wir davon das, dass die seit 2018 tätig sind. Da sind sicherlich schon einige im Umlauf gewesen“, teilt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf auf Anfrage von DER WESTEN mit.

Die Wertmarken seien für das sogenannte Ticket2000 gewesen. Sie hätten einen Wert von 120 und 200 Euro gehabt, so die Ermittler. Beide Männer aus NRW sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. (ldi)