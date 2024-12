NRW-Stadt schockt Hunde-Besitzer mit Bußgeld-Hammer – bei Verstoß drohen 1.000 Euro Strafe

Hunde-Steuer, Tierarzt-Kosten und Tierfutter. Die Fixkosten für Hunde-Besitzer in NRW steigen immer weiter an. Wer sparen will, sollte sich an bestimmte Regeln halten. Denn ansonsten drohen mitunter hohe Bußgelder.

Strafen werden etwa fällig, wenn verantwortungslose Hunde-Halter ihre Vierbeiner bei Hitze im Auto lassen oder wenn die Leinenpflicht missachtet wird. Mitunter sind die Regeln von Stadt zu Stadt verschieden. Eine NRW-Stadt hat nun eine neue Verordnung verabschiedet. Wer gegen sie verstößt, dem droht ein saftiges Bußgeld.

NRW-Stadt verkündet Bußgeld-Hammer

Bottrop sagt Hunde-Kot den Kampf an. Seit Kurzem ist hier eine neue Verordnung in Kraft getreten, die Hunde-Besitzer beim Gassigehen unbedingt beachten sollten. Andernfalls könnte es schnell teuer werden.

„Es besteht die Verpflichtung für die gesamte Dauer des Ausführens von Hunden ständig mindestens einen unbenutzten Beutel zur Entsorgung von Hundekot (Hundekotbeutel) mit sich zu führen“, heißt es unter Paragraf 6 „Tiere“ Absatz 5 der neuen Verordnung. Schnell einen Kotbeutel schnappen und los zur Gassirunde? Das reicht demnächst also unter Umständen nicht mehr.

Wer nach dem großen Geschäft seines Vierbeiners ohne Alternativbeutel erwischt wird, dem droht bei einem einmaligen Vergehen ein Verwarngeld von 55 Euro. „Einzelfallbezogene Ermessensentscheidungen bleiben hiervon unberührt“, erklärt die Stadt Bottrop. Im schlimmsten Fall droht bei Verstößen gegen die Verordnung ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro!

NRW-Stadt warnt Hunde-Besitzer

Um die Hunde-Halter für die neue Regel zu sensibilisieren, will das Ordnungsamt Bottrop im Dezember 2024 vermehrt kontrollieren. „Eine Ahndung erfolgt in diesem Jahr jedoch nicht“. Stattdessen erhalten Betroffene einen Flyer mit dem Titel „Glück gehabt“, um über die neue Verordnung zu informieren:

Mit diesem Flyer will die Stadt Bottrop über die Kotbeutel-Pflicht informieren. Foto: Stadt Bottrop

2025 müssen Hunde-Halter in der NRW-Stadt dann mit Bußgeldern rechnen.