NRW: Hund muss mit Welpen leiden – für die Babys kommt jede Hilfe zu spät

Was dieser Hund aus NRW bereits erleiden musste, geht ans Herz. Jetzt will Lupi das ganze Leid hinter sich lassen und endlich ein glückliches Leben führen. Aber der Reihe nach.

Egal ob in NRW oder in einer beliebigen anderen Region auf der Welt: Wenn ein Hund auf der Straße leben muss, wird das Leben für das Tier extrem hart. Die Suche nach artgerechtem Futter ist auf der Straße ein Kampf gegen Windmühlen. Die eisigen Temperaturen fordern im Winter so manches Leben. Und bei Erkrankungen oder Verletzungen erhalten die Tiere in der Regel keine medizinische Versorgung.

Hund aus NRW mit trauriger Geschichte

So erging es auch Lupi. Die Schäferhund-Dame wuchs in Rumänien auf und lebte dort auf der Straße. Als sie schwanger wurde, suchte sie Schutz in einem Garten und brachte dort ihre Welpen zur Welt. Von den Hunde-Babys überlebte jedoch nur ein einziges.

Und dennoch hatte Lupi großes Glück. Denn der Garten gehörte zum Grundstück einer Tierschützerin. Diese ließ sofort ihre Kontakte spielen, was dazu führte, dass Lupi und ihr Sohn nach NRW reisen konnten. Der Verein Podencorosa aus Tecklenburg (zwischen Münster und Osnabrück) hat die Hunde aufgenommen. Während ihr Sohn bereits vermittelt wurde, hat Lupi nun die große Bühne der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen.

NRW: Hund will endlich ein glückliches Leben führen

Dort wurde mehrmals betont, dass Lupi eine enorm liebe und unkomplizierte Schäferhund-Dame ist. Gleichzeitig sollten potenzielle Adoptanten die nötigen Kenntnisse im Bereich der Hundeführung mitbringen, wenn sie Lupi ein neues Zuhause geben wollen.

