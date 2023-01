Hund in NRW jahrelang im Tierheim – nachdem er Abschied nimmt, kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen

Aus den Augen, aus dem Sinn? Von wegen – das kommt zumindest bei Hund Luna vom Tierheim Köln-Dellbrück in NRW nicht in Frage. Kurz nach dem Jahreswechsel erlebte die einstige Bewohnerin auf vier Pfoten ein ganz schön emotionales Ereignis, bei dem sicherlich auch einige Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder hochkamen…

Aber mal ganz von vorne: Im Oktober des vergangenen Jahres ging nach rund zwei Jahren im Tierheim NRW für die ältere Hundedame ein sehnlichster Wunsch in Erfüllung – Luna fand ein neues Zuhause bei einer liebevollen Familie, die sich ein Leben ohne die Fellnase kaum noch vorstellen kann. Für Tierfreundin Gertrud ein Moment, an dem sie mit einem lachenden und zugleich weinenden Auge zurückblickt.

Hund in NRW: Wiedersehen mit Tierheim-Pflegerin

Gertrud war es nämlich, die Luna als ehrenamtliche Gassi-Gängerin des Tierheims in NRW regelmäßig ausgeführt hatte. Täglich begegneten sich die beiden und genossen ihren Spaziergang durch den Wald in vollen Zügen. Seit Lunas Umzug gab es dann allerdings kein Treffen mehr – bis jetzt: Direkt in der ersten Woche des neuen Jahres besuchte Gertrud die Hündin in ihrer neuen Umgebung.

Das Wiedersehen hätte emotionaler wohl kaum sein können. „Die Schäferhund-Oma ist in ihrem neuen Leben mit allen vier Pfoten angekommen und bekommt alle Wünsche von der feuchten Nase abgelesen“, erzählte Gertrud nach ihrer Rückkehr auf den Social-Media-Plattformen des Tierheims Köln-Dellbrück in NRW.

Nach Tierheim: Hund Luna ist angekommen

Auch die Angewohnheit, dass Luna hin und wieder laut bellt, weil sie schwerhörig ist, störe in ihrer neuen Familie keinen. In der Nachbarschaft habe die Hündin sogar schon Freundschaften mit anderen Vierbeinern geknüpft. Und auch ihre „alten Knochen“ machen der Hundedame keine Probleme – darum kümmert sich stattdessen ein Tier-Physiotherapeut.

Diese rührende Geschichte lässt selbst einige Nutzer auf den sozialen Plattformen nicht kalt. „Ich bin echt total erleichtert, dass Luna endlich die ganze Aufmerksamkeit und Liebe erfährt, die sie auch verdient hat“, schrieb beispielsweise eine Nutzerin, die das Schicksal der Hündin schon längere Zeit verfolgte.