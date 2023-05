NRW: Hund in Gefängnis gehalten – diese Bilder machen sprachlos

Einfach nur schrecklich, was dieser Hund erleiden musste! Vierbeiner Elly aus NRW ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Fast wäre sie in einem engen Käfig verendet.

Wer möchte diesem Hund aus NRW ein neues Zuhause schenken? Auf ihrem Facebook-Account stellt die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ das schwere Schicksal von Elly vor. „In ihrem alten Leben hat Elly kaum etwas erlebt! Kein Wunder, dass sie sich erst schüchtern zeigt. Doch inzwischen kann das ganz schnell ins Gegenteil umschlagen: Dann möchte sie nur noch nah am Menschen sein!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Elly hat nur noch ein Auge

Elly ist zwei Jahre alt und hat nur noch ein Auge. Außerdem machen ihr Autos Angst und Kinder überfordern sie. Ihr Wunsch-Zuhause: ein ruhiger, ländlicher Haushalt bei geduldigen Hundefreunden. Elly lebte lange eingesperrt in einem Verschlag in Rumänien. Tierschützer konnten sie aus ihrem Gefängnis retten.

Ellys linkes Auge war so stark entzündet, dass es nicht mehr zu retten war. „Die kleine Hündin hat trotzdem alles gut im Blick“, heißt es in dem Video auf Facebook. Der Vierbeiner lernte in seinem Leben bislang kaum etwas kennen, muss sich an verschiedene Geräusche und Situationen erst noch gewöhnen.

Tierfreunde aus NRW sind erschüttert

Das schlimme Schicksal von Elly berührt zahlreiche Tierfreunde. „Arme, süße Maus. Wünsche der süßen Maus ganz schnell ein glückliches, liebevolles Zuhause für immer mit ganz liebevollen Menschen an ihrer Seite. Viel Glück, du süße Maus“, schreibt beispielweise ein Tierfreund in die Kommentarspalte. Bleibt nur zu hoffen, dass Elly tatsächlich schon bald ein neues Zuhause findet.