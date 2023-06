NRW: Hund in Wohnung eingesperrt – mit schrecklichen Folgen

Wenn es einem Hund schlecht schlecht geht, hat das nicht selten damit zu tun, dass sich auch der dazugehörige Mensch in einer miserablen Situation befindet. Ein solches Schicksal aus NRW schildert jetzt die beliebte WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ auf Instagram.

Es geht um die Hündin Sonja aus NRW. Sie war lange in der Wohnung ihres Herrchens eingesperrt – mit schlimmen Folgen! Dies ist ihre Geschichte. Ob sie ein gutes Ende nimmt? Du kannst vielleicht dazu beitragen.

NRW-Hund Sonja hatte kaum Muskeln

Die dreijährige Mix-Hündin Sonja kam nie vor die Tür. Denn ihr Besitzer aus NRW ist krank und konnte sich nicht mehr kümmern. Die dramatische Konsequenz: Der Hund litt aus Mangel an Bewegung gleich doppelt: zum einen an Übergewicht, zum anderen waren die Muskeln stark zurückgebildet.

Tierschützer des Vereins „Tiere in Not“ aus Mönchengladbach in NRW versuchten, dem notleidenden Hund zu helfen.

„Ist doch kein Leben“

Unter dem Instagram-Post schreibt eine Nutzerin: „Als Besitzer muss man an seinen Hund denken. Ohne Bewegung ist es doch kein Leben, abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt.“ Und tatsächlich: Der Besitzer von Sonja zeigte sich einsichtig. Er hat sie abgegeben. Die richtige Entscheidung, wie sich inzwischen zeigt.

Durch Diät und Training hat sie bereits vier Kilo abgenommen und der Normalzustand ist nicht mehr weit. Bald ist die Dreijährige wieder in Top-Form. Dann möchte sie das Leben in einem neuen Zuhause genießen. Eine Instagram-Nutzerin äußerst sich in einem Kommentar hoffnungsvoll: „Als ich meinen Cookie bekam vor einem Jahr, war er unterernährt und hatte keine Muskeln. Man konnte gerade 10 Minuten Gassi gehen. Jetzt hat er 3 Kilo zugenommen und hat richtig viele Muskeln bekommen. Viele Waldspaziergänge, manchmal über 3 Stunden, und er zeigt noch keine Müdigkeit.“

Sonja sucht eine liebe neue Familie

Ein solches Leben würde auch Sonja aus NRW gefallen. Sie liebt ausgiebige Wandertouren. Doch die blieben ihr lange Zeit verwehrt. Jetzt will sie alles nachholen. In einem neuen Zuhause – doch das fehlt noch.

Sonja ist drei Jahre alt, etwa 45 Zentimeter hoch und und kastriert. Sie ist lieb und kuschelt gerne, verhält sich im Haus ruhig und zurückhaltend, mag entspannte Wanderungen. Sie fährt im Auto mit, aber nicht besonders gerne. In ihrer neuen Familie dürfen gerne hundeerfahrene Kinder ab 10 Jahren leben. Sonja steht auch tierischen Mitbewohnern offen gegenüber, sie hat sich in ihrer Pflegestelle gut in das bestehende Hunderudel integriert. Die dort vorhandenen Kaninchen interessieren sie nicht. Vermutlich wären sogar ruhige Katzen kein Problem, heißt es bei „Tiere suchen ein Zuhause“.

Wer Sonja ein neues, liebevolles Zuhause bieten kann und möchte, wendet sich an den Tierschutzverein „TiNo e.V. – Tiere in Not“ in NRW, Tel. 0177-4977352, tino-ev.de