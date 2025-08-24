Frau geht immer wieder mit bissigem Hund in NRW spazieren – nach drei Jahren passiert es

Hunde gehören zu den absoluten Lieblingsheimtieren der Deutschen, da bildet auch NRW keine Ausnahme. Kein Wunder, sind die Vierbeiner doch nicht nur niedlich anzusehen, sondern für viele auch ein echter Freund fürs Leben.

Doch was ist, wenn dieser Freund mal einen anderen Vierbeiner oder sogar einen Menschen beißen sollte? Dann hat nicht nur das Opfer, sondern auch der Hund und sein Besitzer ein echtes Problem. Denn solche Hunde werden oftmals als problematisch abgestempelt und haben es schwer, sich wieder als rundum liebenswert zu rehabilitieren.

Frau geht immer wieder mit bissigem Hund in NRW spazieren – doch dann passiert es

Genauso erging es Spike. Laut Aussagen des Tierheims Bergheim (NRW) ist er „ein toller Hund, wurde aber nach einem Beißvorfall mit einem anderen Hund in der Vergangenheit als ‚gefährlich‘ eingestuft – und das schreckte potenzielle Interessenten ab“, heißt es in einem Facebook-Beitrag des Tierheims. Daher sitzt Spike seit inzwischen drei Jahren im Tierheim Bergheim.

++ Ebenfalls lesenswert: Tierheim Bochum muss Katzen-Horde aufnehmen – der Blick unter Schwanz lässt Pfleger ausrasten ++

Ein echter Lichtblick für ihn: seine ehrenamtliche Gassigängerin Bianca. Sie hat nur liebevolle Worte für Hund Spike: „Ich habe mich tatsächlich schon beim allerersten Spaziergang in Spike verguckt. Das war Liebe auf den ersten Blick. Mit jeder Runde, die wir zusammen unterwegs waren, hat sich der Gedanke gefestigt, ihm ein schönes neues Zuhause zu geben – schließlich ist er schon neun Jahre alt und hat die letzten drei Jahre im Tierheim verbracht.“ Das klingt doch nach einem echten Match, oder? Und dann wird es endlich wahr!

Spike hat sich gut eingelebt

Nun ist es Bianca endlich gelungen: Sie hat alle behördlichen Hürden überwunden und konnte Hund Spike endlich bei sich aufnehmen. Raus aus dem Tierheim in NRW, rein in ein liebevolles Für-immer-Zuhause.

Weitere News aus der Region:

Spike soll sich bereits super eingelebt haben. Selbst die Begegnungen mit anderen Hunden soll er souverän meistern. Nur wenn das Aufeinandertreffen in einer eher „engen Situation“ stattfindet, braucht der Hund noch ein wenig Unterstützung.

In einem anderem NRW-Tierheim ist jetzt ein Kater nach langem Kampf gestorben. Hier liest du die traurige Geschichte.