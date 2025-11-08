NRW-Familie will in den Urlaub – und lässt Hunde-Welpen zurück

Immer wieder machen Tierheime in NRW darauf aufmerksam, dass ein Tier-Baby viel Arbeit bedeutet. Wie ein kleines Kind müssen Welpen, Kitten und Co. erst mal erzogen werden. Ein Aufwand, den viele nach kurzer Zeit nicht mehr bereit sind, zu leisten, wie sich nun mal wieder zeigt.

Die Herbstferien wurden von vielen Familien in NRW rege genutzt, um nochmal Urlaub in der Sonne zu machen. So hatte es wohl auch eine Familie geplant. Doch wohin mit dem neu angeschafften Hunde-Welpen? Kurzerhand entschied man sich dazu, den kleinen Vierbeiner für die Reisezeit im Tierheim Bergheim zu parken. Aber nach dem Urlaub wollten sie die kleine Sina plötzlich nicht mehr.

Hunde-Welpe landet in NRW-Tierheim

Nicht mal selbst hatten die eigentlichen Besitzer das niedliche Tier-Baby ins NRW-Tierheim gebracht. Stattdessen ließen sie Sina durch einen Überbringer vorbeibringen. Doch auch dieser wollte den kleinen Welpen nicht zurück – zum großen Unverständnis der Tierheim-Pfleger. „Zeugt nicht gerade von viel Verantwortungsbewusstsein“, wird eine Mitarbeiterin in einem aktuellen Facebook-Video deutlich. „Der Fall zeigt mal wieder, was es heißt, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Wenn man sich so ein Tier anschafft, muss man 15, 20 Jahre im Voraus planen.“

Sinas Lebensfreude scheint durch die grausame Erfahrung allerdings ungebrochen. Noch wurde der Hunde-Welpe nicht tierärztlich untersucht, weshalb die Pflegerinnen eine Bitte haben: „Bitte schickt uns noch keine Vermittlungsanfragen.“ Aber in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Video zeigt sich schon jetzt, dass Sina eine kleine Fan-Gemeinde um sich schart.

Tierheim hat nur einen Wunsch

Das Tierheim hat für Sina allerdings schon ganz bestimmte Vorstellungen, was ihr neues Zuhause anbelangt: „Sobald sie tierärztlich untersucht wurde, werden wir ein perfektes Zuhause für sie finden, in dem man sie ein Hundeleben lang liebt und ihr mit Geduld und etwas Spucke die jugendlichen Flausen aus dem Kopf treibt.“ Die Pfleger hoffen auf Menschen, die viel Zeit und Geduld mitbringen und die Verständnis für etwaige Fehltritte von Sina haben.

Der Beitrag des Tierheims Bergheim stößt auf großes Unverständnis. „Das ist ja noch ein Baby, wie kann man nur?!“, fragt sich eine Userin. „Wie kann man so herzlos sein. Was habe ich mit meinem inzwischen verstorbenen Benny alles erlebt und das gehörte dazu“, wird auch die nächste deutlich. „Wie niedlich und süß“, „Ganz viel Glück liebe Sina“ oder „Wir interessieren uns für Sina, die Süße“, so haben sie viele Tierfreunde schon jetzt ins Herz geschlossen.