NRW: Ein Polizei-Hubschrauber suchte nach einem vermissten Kind, dabei wurden die Beamten von einem Mann am Boden gestört. (Symbolbild)

NRW: Hubschrauber sucht vermisstes Kind (10) – unfassbar, wie ein Mann am Boden die Suche stört

NRW. Schockierender Vorfall in NRW!

In der Nacht auf Freitag suchte ein Hubschrauber der Polizei ein vermisstes Kind in Castrop-Rauxel. Der Pilot wurde bei der Suche nach dem Zehnjährigen extrem gestört.

NRW: Hubschrauber sucht vermisstes Kind und wird bei Suche gestört

Für ein solches Verhalten gibt es wohl keine Ausrede: Während die Polizei um kurz nach Mitternacht mit einem Hubschrauber nach einem vermissten Zehnjährigen in NRW suchte, störte ein Mann die Beamten vom Boden aus. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Er blendete den Piloten mit einem Laser und irritierte ihn auf diese Weise. Die Hubschrauber-Besatzung wurde im Bereich Obercastrop gleich mehrmals von dem Laserstrahl gestört.

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Polizei erstattet Anzeige

Dennoch blieben die Polizisten unverletzt. Die Polizei konnte daraufhin einen tatverdächtigen Mann ermitteln. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr zu. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

------------------------------

------------------------------

Trotz der Behinderung des Hubschraubers konnte die Polizei den vermissten Zehnjährigen schließlich schnell finden. (nk)