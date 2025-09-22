Banger Blick Richtung Himmel über NRW – plötzlich wird es richtig laut

In dieser Woche könnten Menschen in NRW Zeuge eines beeindruckenden Spektakels werden. Denn am Himmel über NRW und anderen Bundesländern tauchen dieser Tage zahlreiche Hubschrauber auf.

Der Grund: Polizei-Piloten nehmen an einer mehrtägigen Übung teil. Vom 22. bis zum 26. September starten sie von Sankt Augustin aus, um ihre fliegerischen Fähigkeiten zu trainieren. Dabei kommen insgesamt 13 Hubschrauber zum Einsatz.

NRW überflogen: Polizei-Piloten trainieren

Die Übungsroute führt die Piloten von Sankt Augustin bei Bonn aus durch mehrere Städte. Sie überfliegen unter anderem Gifhorn, Hamburg, Fuhlendorf und Bautzen. Am 26. September kehren sie wieder nach NRW zurück. Über einigen Orten, darunter wohl auch Großstädten, werden sie voraussichtlich im Formationsflug zu sehen sein.

Der Lehrgang richtet sich an angehende Berufshubschrauberpiloten der Bundespolizei und der Polizeien der Länder. Mit der Übung sollen die Teilnehmer ihre „fliegerisch taktischen Inhalte“ verbessern. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf der Koordination mehrerer Hubschrauber. NRW dient dabei als Start- und Zielpunkt der Trainingsmission.

Wichtiger Stützpunkt NRW

NRW ist für die Polizei ein zentraler Ausbildungsort. Sankt Augustin spielt eine wichtige Rolle im Trainingsprogramm. Die Aktion unterstützt die Fähigkeiten der Einsatzkräfte. Mit dem Formationsflug erhalten die Piloten eine realitätsnahe Schulung.

Bürger sollten sich jedoch nicht von der gestiegenen Präsenz der Hubschrauber in NRW verunsichern lassen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.