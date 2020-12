NRW: Mann (23) nach Messerattacke verstorben – Verdächtiger nach Suche in verlassenem Schlachthof festgenommen

Münster. Bei einem Streit ist am Dienstagabend in Beckum (NRW) ein Mann (23) durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Jetzt teilte die Polizei mit: das Angriffsopfer ist am Freitagnachmittag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

NRW: Mann attackiert 23-Jährigen in Beckum mit Messer

Der 29-jährige mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei aus Münster in NRW leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme des Beckumers ein. Am Mittwoch konnte er geschnappt werden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

„Nach ersten Erkenntnissen trafen die Kontrahenten zufällig aufeinander“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Die Hintergründe für die Attacke sind noch unklar, dürften aber möglicherweise im persönlichen Bereich liegen“.

Der Streit fand gegen halb neun am Abend auf der Richtersgasse in Beckum statt.

------------------------------------

• Mehr Themen:

-------------------------------------

Für die Fahndung kamen noch in der Nacht ein Hubschrauber und Mantrailer-Hunde zum Einsatz.

>>> Eurobahn in NRW: Passagiere über Stunden im Zug gefangen – Helfer erhebt jetzt schwere Vorwürfe

Polizei durchsucht verlassenen Schlachthof nach Verdächtigem

Die Polizisten durchsuchten unter anderem auch mehrere Wohnungen, darunter auch ein ehemaliger Schlachthof in Beckum.

Ein Polizeihubschrauber hat nach dem Verdächtigen gesucht. (Symbolbild) Foto: dpa

------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern.

Den Notruf unter 112 oder 110 wählen.

Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren.

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen.

Stabile Seitenlage.

Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten.

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

------------------------

Leichnam soll obduziert werden

Um die Todesursache abschließend zu klären, wird der Leichnam auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin des Uniklinikums Münster obduziert. (fb/ms)