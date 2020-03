Ein Mensch starb bei einem Unfall in NRW.

NRW: Horror-Unfall! Smart rast in Lkw – ein Mensch stirbt

Schermbeck (Wesel/NRW). Tödlicher Verkehrsunfall am Montag bei Wesel (NRW)! Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw kam ein Fahrer ums Leben.

NRW: Smart fährt in Lkw

Auf der B224 bei Schermbeck in NRW ereignete sich am Montag gegen 8.30 Uhr ein schrecklicher Unfall mit Todesfolge. Ein weißer Smart stieß mit einem Lkw zusammen, der Kleinwagen wurde dabei zusammengeschoben – der Fahrer des Wagens erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Zu Geschlecht und Alter des oder der Toten konnte die Polizei Wesel gegenüber DER WESTEN bisher keine Angaben machen.

Lkw-Fahrer unter Schock

Der 20-jährige Lkw-Fahrer stammt aus den Niederlanden und wurde mit einem schweren Schock in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigt.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an, die Borkenerstraße, in der sich der Unfall ereignete, ist voll gesperrt. (kv)