NRW: Horror-Unfall! Auto überschlägt sich – Junge Frau (22) in Lebensgefahr, dann macht ihr Beifahrer diese Beichte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überschlug sich ein Auto auf der L19 in Nähe der Ortschaft Jackerath (Kreis Düren in NRW), als eine 22-Jährige mit ihrem ebenfalls 22-jährigen Beifahrer auf dem Nachhauseweg nach Wasserberg (Kreis Heinsberg) war.

„Die Fahrerin verlor vor dem dortigen Kreisverkehr offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über die bebaute Mittelinsel des Kreisverkehrs“, schildert die Polizei am Morgen. Dann schleuderte das Auto durch die Luft, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Beifahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Seine 22-jährige Begleiterin wurde im Fahrzeug bewusstlos. Die Feuerwehr musste sie später aus dem Wagen bergen.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer wurde ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. Gegenüber der Polizei gab er später an, dass beide vor der Fahrt Alkohol getrunken hatten.

Die Polizei ordnete eine Blutprobe bei der Fahrerin an und nahm eine Unfallanzeige auf. (js)