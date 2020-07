NRW: Horror-Bilder aus Tierheim – „Geschosse aus einem Luftgewehr...“

Wie kann ein Mensch nur zu so etwas fähig sein. Es sind erschreckende Bilder, die das Tierheim Herne-Wanne (NRW) auf seiner Instagramseite gepostet hat.

Wobei die Vorstellung hinter den Bildern wohl noch schlimmer ist, als die Fotos selbst. Das NRW-Tierheim teilte ein zweigeteiltes Bild.

NRW: Horror-Bilder aus Tierheim Herne-Wanne

Auf der einen Seite sieht man ein süßes Kätzchen. Die braun-schwarz-weiße Katze ist in eine Decke gehüllt. Traurig schaut sie in den Sucher der Kamera.

Das ist das Tierheim Herne-Wanne:

Das Tierheim beherbergt Hunde, Katzen, Kaninchen, aber auch Wellensittiche, Tauben und verschiedenste Kleintiere

Es liegt an der Hofstraße 51 in Herne

Die Besuchszeiten sind dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr

Montags ist das Tierheim geschlossen

Kontakt kann über die Adresse email_an@tierheim-herne-wanne.de aufgenommen werden

Auf der anderen Seite des Bildes sticht eine Ein-Euro-Münze ins Auge. Daneben liegen zwei kleine, schwarze Gegenstände. Es sind Geschosse. Geschosse aus einem Luftgewehr. Diabolo nennen sich die Geschosse. Noch vor gar nicht langer Zeit steckten sie im Körper des kleinen, dreifarbigen Kätzchens.

„So sehen Geschosse aus einem Luftgewehr aus...“

Das Tierheim Herne-Wanne. Foto: imago images

Das Tierheim Herne-Wanne schreibt dazu: „So sehen die Geschosse (Diabolo) aus einem Luftgewehr aus, wenn man diese aus einer Katze entfernen lässt.“

Wer diese schreckliche Tat begangen hat, ist unklar. Die Kommentare bei Instagram sind jedenfalls alles, nur nicht freundlich.

„Unfassbar was manche Menschen, nein Monster, machen!“

„Schrecklich“

„Einfach unfassbar“

Wie es dem kleinen Kätzchen geht, wird in dem Post leider nicht aufgelöst. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass die Hilfe des Tierheims noch rechtzeitig kam.

