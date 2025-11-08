Mann fährt mit Zug aus Holland nach NRW – hinter der Grenze schnappt die Falle zu

Gemütlich mit dem Zug aus Amsterdam Richtung NRW fahren. Daraus wurde am Donnerstagnachmittag (6. November) für einen jungen Mann (26) nichts. Auf Höhe des Bahnhofs Empel-Rees in NRW wurde der Reisende bei Grenzkontrollen genauer unter die Lupe genommen.

Dabei kam raus: Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht. Der Haftbefehl sah eine Geldstrafe von 2.700 Euro oder alternativ 45 Tage Gefängnis vor. Da der 26-Jährige die Summe nicht zahlen konnte, blieb ihm keine Wahl: Er wurde von der Polizei verhaftet und zunächst nach Oberhausen gebracht.

Zugreise aus Holland nach NRW endet im Knast

Auf der Dienststelle regelte die Bundespolizei alle weiteren Formalitäten und brachte den Mann schließlich zum Haftantritt nach Duisburg-Hamborn. Er wird dort seine 45-tägige Strafe absitzen.

Am selben Abend geriet auch ein 33-jähriger Mann ins Visier der Ordnungshüter. Er hatte versucht, über den Grenzübergang Elten-Autobahn auf der Bundesautobahn 3 in NRW einzureisen. Auf dem Rastplatz Knauheide überprüften die Beamten seine Personalien – und deckten ebenfalls einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Marburg auf.

In diesem Fall ging es um Betrug. Doch anders als der junge Zugreisende konnte der Mann die geforderte Summe: stolze 1.680 Euro. Mit der Bezahlung entging er einer 42-tägigen Haftstrafe. Nach Abschluss der Formalitäten durfte der Mann seine Reise durch NRW fortsetzen. Ein teures Lehrstück, aber immerhin ohne Gefängnis.