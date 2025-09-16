Sanja aus NRW zeigt in der „Höhle der Löwen“ ihr Sexspielzeug – mit bitterer Enttäuschung

Premiere bei der vierten Folge von „Die Höhle der Löwen“ (Montag, 20.15 Uhr, VOX): Lena Gercke, Model und Unternehmerin, setzte sich als Gast-Löwin in Szene.

Für ihren Einstand erhielt sie viel Aufmerksamkeit. Doch zum Ende der Folge sorgte Janna Ensthaler (41) für Staunen. Die Mutter von drei Kindern überraschte ihre Kollegen bei der Vorstellung von Sexspielzeug durch eine Unternehmerin aus NRW, wie der „Express“ berichtet.

Sanja aus NRW stellt Sexspielzeug in „Höhle der Löwen“ vor

Im Mittelpunkt stand die 31-jährige Sanja aus Köln. Mit ihrem Start-up „Entzück dich selbst“ stellte sie ein innovatives Produkt vor: eine Masturbationshilfe für Frauen, integriert in ein ganzheitliches Konzept. Sie sprach offen über das noch tabuisierte Thema und erklärte, wie wichtig ihr die „Entspannung von Emanzipation“ ist.

Die Kölnerin möchte Frauen ermutigen, Sexualität selbstbewusst zu leben. Sie betonte, dass viele Frauen beim „Kissenreiten“ Befriedigung finden, berichtet der „Express„. Ihr Produkt ist ein „Sattel“, entwickelt für eine angenehme Nutzung im privaten Umfeld. Mit mutigen Einblicken gewann die Gründerin Aufmerksamkeit und thematisierte offen weibliche Bedürfnisse und Selbstbestimmung.

Sanja Zündorf aus NRW präsentiert vor Lena Gercke (l.), Frank Thelen und Janna Ensthaler. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

„Können wir das auch ausprobieren?“

„Sehr modern, sehr spielerisch“, urteilte Lena Gercke über die Idee. Löwin Janna Ensthaler überraschte jedoch alle im Studio mit ihrer Aktion: Sie griff sich spontan einen der Sättel. „Können wir das auch ausprobieren?“, fragte sie lachend und genoss die verblüfften Reaktionen der Löwen. Carsten Maschmeyer kommentierte: „Jetzt wird’s spannend.“

Ensthaler nutzte die Gelegenheit, um das Thema selbstbewusst und humorvoll aufzugreifen, ohne jedoch zu weit zu gehen. Sie erklärte lachend, dass sie lediglich die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen testen wollte. So sorgte NRW und die Unternehmerin Sanja für eine besonders erinnerungswürdige Folge der VOX-Show. Dabei kam es auch zu einer hitzigen Gender-Debatte. Mehr dazu hier >>>

