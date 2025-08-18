Frau aus NRW will Hochzeit ihrer Tochter erleben – es wird eine emotionale letzte Feier!

Ein weißes Tüllkleid, ein bunter Blumenstrauß und viele aufgeregte Gesichter – kein Wunder, schließlich träumen viele schon als Kind davon, einmal selbst „Ja“ zu sagen. Wenn dieser große Tag dann wirklich kommt, ist die Aufregung bei der ganzen Familie kaum zu übersehen.

So auch bei einer Mutter aus NRW (Köln), die einen Herzenswunsch hatte: die Hochzeit ihrer Tochter miterleben. Für sie war dieser Moment jedoch mehr als nur ein Fest – denn sie ist schwer krank. Es könnte ihre letzte gemeinsame, große Feier sein …

Heirat im historischen Museum in NRW: Mutter ist schwer krank – es könnte ihre letzte Feier sein

Für viele ist eine Hochzeit der schönste Tag im Leben. Auch eine junge Braut aus Köln (NRW) wünschte sich nichts sehnlicher, als diesen Tag nicht nur mit ihrem Partner und ihren Freunden zu verbringen, sondern ganz besonders mit ihrer Mutter. Und dieser Wunsch wurde ihr erfüllt – obwohl das alles andere als selbstverständlich war, denn die Mutter kämpft mit einer schweren Erkrankung.

++ Auch interessant: Miese Aktion in NRW – Zoo-Besucher komplett bedient ++

Das Wünschewagen-Team aus NRW machte das Unmögliche möglich. „Das Team aus dem Rheinland begleitete seine weibliche Fahrgästin zu einem der wichtigsten Momente ihres Lebens.“ Im Rollstuhl wurde die Brautmutter gemeinsam mit dem Team und der ganzen Hochzeitsgesellschaft nach Köln gebracht. Die Tochter heiratete im historischen Rathaus.

„Freude war riesig“: Große Emotionen

„Schon beim Sektempfang vor der Trauung war die Freude riesig. Die Familie war dankbar, dass die Mama dabei sein kann“, so das Team. „Auch sie selbst strahlte, obwohl es ihr am Tag zuvor gesundheitlich nicht gut gegangen war. Umso schöner war es, dass sie den gesamten Tag genießen und gemeinsam mit ihrer Familie feiern konnte.“ Ein Moment, der sicher für immer bleibt – im Herzen der Tochter und der tapferen Mutter aus NRW.

Und nicht nur die Familie war tief berührt – auch viele Menschen auf Facebook zeigten sich bewegt. So schreibt eine Userin: „Ich bekomme immer wieder eine Gänsehaut.“ Auch jemand anderes meint ganz rührselig: „Hab wieder Tränen in den Augen.“

Mehr News aus NRW:

Dank der Unterstützung aus NRW und dem Engagement der Ehrenamtlichen wurde aus einem romantischen und familiären Wunsch Wirklichkeit – und eine Erinnerung die für immer bleibt.

Die vielen engagierte Samariterinnen und Samariter des ASB-Wünschewagen bringen schwer kranke Menschen noch einmal an ihren Lieblingsort. Dabei ist das Projekt spendenfinanziert. Wer das tolle Projekt unterstützen will, kann HIER spenden.