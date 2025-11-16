Frau aus NRW hat einen letzten Wunsch – sie will ihre Tochter sehen

Ein weißer Schleier, zahlreiche Blumen und viel Kuchen – für viele ist eine Hochzeit nicht nur ein Ort, an dem man vor allem gut essen und trinken kann, sondern eben auch ein wahr gewordenes Märchen. Man wird von seinem Liebsten zum Altar geführt und dort steht der Traumpartner. Kein Wunder, dass auch viele Familienmitglieder dabei sein wollen, immerhin heiratet man (im Idealfall) nur einmal.

Auch eine Mutter aus NRW will bei der Hochzeit ihrer Tochter dabei sein. Sie will sie im weißen Kleid sehen und sie feste drücken – doch sie ist schwer krank. Geht ihr Wunsch in Erfüllung?

Frau aus NRW will zur Hochzeit ihrer Tochter – sie ist schwer krank

Die schwerkranke Frau aus Garmisch-Patenkirchen wollte „unbedingt die Hochzeit ihrer Tochter miterleben“, so das Team des Wünschewagen auf Facebook. Es soll ein Moment voller Glück, Tränen und unvergesslichen Momenten werden – doch kann sie ihn miterleben? Ja, denn das Team von Wünschewagen in NRW macht es möglich. Bereits früh am Morgen, um halb 8, startete das Team des Wünschewagens aus München mit der aufgeregten Dame.

Alles wurde sorgfältig gepackt, mehrfach kontrolliert – und natürlich durfte das Geschenk für die Braut nicht fehlen. Pünktlich um 8 Uhr ging es los Richtung Schongau. Dort wartete das Standesamt mit einem zauberhaften kleinen Saal, umgeben von historischen Gemäuern. Inmitten ihrer Familie konnte die Patientin lachen, weinen, staunen – einfach dabei sein. Ein Moment, den sie so lange ersehnt hatte. Und nach der bewegenden Trauung wurde gemeinsam gegessen, angestoßen, erzählt und gelacht.

„Ihr seid Engel ohne Flügel“: User sind berührt

Auch viele Facebook-Fans waren von dieser emotionalen Geschichte total ergriffen und reagieren prompt mit zahlreichen Kommentaren. So schreibt eine sichtlich berührte Userin: „Ihr seid Engel ohne Flügel. DANKE DAS ES EUCH GIBT und ihr solche Wünsche erfüllt.“ Auch eine andere fügt hinzu: „Ihr beweist immer wieder aufs Neue, dass das Gute immer wieder da ist. Jemand einen Herzenswunsch zu erfüllen, gerade bei Menschen, die nicht mehr lange haben, ist aller Ehren wert.“ Und ein anderer meint: „Danke, dass Ihr diesen Wunsch erfüllt habt. Ihr seid wunderbar.“

Und wer nun auch den „ASB-Wünschewagen NRW" bei seinen weiteren Wünsch-Erfüllungen unterstützen möchte, der kann sich auf der Website weiter darüber informieren oder direkt hier spenden. Und wer jemanden kennt, dessen letzter Wunsch der „Wünschewagen" erfüllen kann, kann online eine Wunschanfrage ausfüllen.