NRW: Hochwasser am Rhein – HIER solltest du besser nicht spazieren

NRW: In Düsseldorf begutachten Schaulustige das Hochwasser am Rhein.

Duisburg. Hochwasser in NRW!

Der Rhein ist am Donnerstag vielerorts in NRW über die Ufer getreten. Was für teilweise spektakuläre Ansichten gesorgt hat, kann allerdings schnell gefährlich werden.

NRW: Hochwasser am Rhein – Stadt Duisburg warnt

Das Hochwasser am Rhein sei zwar „immer wieder faszinierend“, schreibt die Stadt Duisburg. „Der Wasserstand liegt laut Ruhrorter Pegel derzeit bei ca. 9,30 m. Der Höchststand wird am Wochenende mit 9,50 – 9,80 Metern erwartet.“

Trotz des spannenden Anblicks sei es allerdings wichtig, die Absperrungen zu beachten und die Deiche dementsprechend nicht zu betreten. Zwei Deiche in Homberg und Hüttenheim habe man bereits abschnittsweise dicht machen müssen.

Die DLRG Nordrhein warnte im „WDR“ davor, dem Hochwasser nicht zu Nahe zu kommen. Brücken könnten glatt sein und Abbruchkanten seien nicht immer erkennbar. Wer ins 6 bis 8 Grad kalte Wasser falle, habe nur geringe Überlebenschancen.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg mit wichtiger Bitte

Wer dies berücksichtige, brauche sich laut der Wirtschaftsbetriebe (WBD) jedoch nicht zu sorgen. „Keine Sorge, wir sind vorbereitet“, schreiben sie bei Facebook: Einzelne Zufahrten zum Rhein seien bereits gesperrt, die Zufahrt in den Innenhafen am Sperrtor Marientor sei geschlossen.

Die WBD hat ihre Hausaufgaben also gemacht, wendet sich aber noch mit einer wichtigen Bitte an alle Duisburger: „Jetzt seid ihr gefragt: Denkt an Corona und macht bitte keine Hochwasser-Ausflüge.“

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

So ist die Lage in Köln

In Köln zeigt der Pegel laut Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) am Donnerstag einen Wert von 8,3 Metern an, damit war die Hochwassermarke II erreicht. Schiffe durften dort in den vergangenen Tagen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit fahren, ab dem Stand von 8,30 Metern dann gar nicht mehr.

Die Hochwasserschutzmaßnahmen seien bereits eingeleitet. Für Freitag erwarten die StEB den Höchststand von bis zu 8,7 Metern. Weil es Moseleinzugsgebiet am Wochenende regnen soll, sei erst ab Montag mit fallendem Pegel gerechnet.

NRW: Hochwasser am Rhein in Duisburg. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Hochwasser in NRW: Die Stadt Duisburg bittet alle Menschen, die Ufer nicht zu betreten. Foto: IMAGO / Jochen Tack

NRW: Hochwasser in Königswinter. Foto: IMAGO / Manngold

Die Uferstraße in Königswinter steht unter Wasser. Foto: IMAGO / Manngold

NRW: Auch in Düsseldorf steht das Wasser hoch. Foto: IMAGO / Manngold



Auch in Bonn wurde die Hochwassermarke II erreicht, Schiffe mussten auf dem Abschnitt vor Anker gehen.

Ähnlich sieht es in der Stadt Königswinter aus. Dort beklagen sie ebenfalls einen steigenden Hochwasserpegel und warnen: „Bitte seid daher vorsichtig und kommt dem Hochwasser nicht zu nahe, um Unfälle zu vermeiden!“ (vh)