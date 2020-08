NRW: Hitze im Revier! Auf diesen Wasserspielplätze kannst du dich abkühlen

36 Grad und noch heißer wird es teilweise in NRW am Freitag. Und auch der Samstag bringt nochmal Temperaturen um die 30 Grad hervor. Da kommt eine Abkühlung gerade recht.

Doch wegen der Corona-Pandemie in NRW ist es gerade mit den beliebten Wasserspielplätzen so eine Sache: Haben sie geöffnet oder sind sie weiterhin geschlossen?

Wir haben für dich schönsten und aufregendsten Wasserspielplätze zusammengetragen, die geöffnet sind.

NRW: Einige Wasserspielplätze im Ruhrgebiet und Umgebung wieder geöffnet

Wasserspielplätze sorgen für Spaß, bieten eine Erfrischung und können eine gute Alternative zu Freibädern sein. Wer wegen des anhaltenden Coronavirus diesen Sommer nicht in den Urlaub fahren will, kann auch in NRW auf seine Kosten kommen. Das Ruhrgebiet und seine Umgebung bieten aufregende Wasserspielplätze.

Essen etwa öffnete seine sechs Wasserspielplätze bereits am 7. Mai wieder. Eine geeignete Anlaufstelle für einen aufregenden Tag bietet sicherlich der Grugapark. Denn dort heißt es „Wasser marsch!“ - Kinder finden im Grugapark unter anderem Wasserpumpen und ein großes Wasserbecken. Bei den passenden Temperaturen kann dort so richtig geplanscht werden.

Im Grugapark im Essen kommen Kinder voll auf ihre Kosten. (Symbolbild) Foto: dpa

Gleiches gilt in Duisburg. Seit dem 7. Mai laden die Wasserspielplätze dort wieder zum Erkunden ein. Der Wasserspielplatz am Uettelsheimer See lässt es bereits erahnen: Dort finden Besucher einen aufregenden Wasserspielplatz mit Pumpen, Wasserspiralen und Wasserrad direkt am See gelegen.

Der Uettelsheimer See bietet eine gute Kombination aus Wasserspielplatz und See. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Service

Auch in Gelsenkirchen können sich Besucher seit dieser Woche auf einen aufregenden Wasserspielplatz freuen. Im Kinderland im Nordsternpark können Kinder sogar in zwei Fässer in einem großen Wasserbecken steigen.

Im Nordsternpark in Gelsenkirchen können sich Kinder so richtig austoben. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

In Düsseldorf finden Besucher sieben Wasserspielplätze, die mit dem letzten Schultag pünktlich am Freitag öffnen sollen. Besonders aufregend ist der Wasserspielplatz am Volksgarten. Dort können sich Kinder richtig austoben und mit Wasser spritzen. Highlight ist dabei ein großer Drache, auf dem die Kinder herumklettern können.

NRW: Wasserspielplatz in Düsseldorf

Mehrere NRW-Städte prüfen Öffnung noch

In anderen NRW-Städten heißt es wegen des Coronavirus noch Geduld mit dem Spaß auf den Wasserspielplätzen. Die Stadt Bochum prüft derzeit, ob sie ihre Wasserspielplätze wieder öffnet. Ein konkreter Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.

Auch in Oberhausen sind die Wasserspielplätze vorerst weiter geschlossen. Die Stadt Mülheim wolle seine Wasserspielplätze ebenfalls geschlossen halten und richte sich dabei an die Corona-Schutzverordnung. Solange die gelte, würden auch die Wasserspielplätze geschlossen bleiben, erklärte ein Stadtsprecher gegenüber DER WESTEN.

Dafür sind die Matschspielplätze in Mülheim bereits wieder geöffnet. Im MüGa-Park kommen Kinder also auch jetzt schon auf ihre Kosten. Der Matschspielplatz in Mülheim lädt die Kleinen zwar nicht zum Plantschen, dafür aber entsprechend seinem Namen zum Matschen im Sand ein.

Und das Beste: Beim Start der Sommerferien in NRW spielt auch das Wetter mit. Jetzt steht einem Besuch der Wasserspielplätze also nichts mehr im Wege.