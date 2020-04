NRW: Razzien in mehreren Moscheen – das steckt dahinter

Deutschland hat die Terrormiliz Hisbollah hierzulande offiziell verboten. Damit sind sämtliche Aktivitäten unter dem Deckmantel der Organisation ab sofort nicht mehr erlaubt.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, haben Beamte im Zusammenhang des von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verhangenen Verbots vier Moscheen in Deutschland durchsucht – darunter in NRW jeweils eine in Dortmund und Münster.

NRW: Hisbollah verboten – Moscheen durchsucht

Die Behörden wollten damit demnach verhindern, dass Beweismaterial im Zuge der offiziellen Bekanntgabe des Verbotes der Hisbollah vernichtet wird. In NRW wurde das „Imam-Mahdi-Zentrum“ in Münster und die „Gemeinschaft libanesischer Emigranten“ in Dortmund am Donnerstagmorgen durchsucht.

Verhaftet wurde niemand. Den Moscheen wird laut „Bild“ vorgeworfen, die Terrormiliz Hisbollah von Deutschland aus unterstützt zu haben – etwa durch Spendensammlungen, das Anwerben von Mitgliedern oder oder der Bereitstellung von Logistik.

Den beiden Vereine werden seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Gegen sie wird nun ermittelt. Neben den Glaubenszentren in NRW wurden auch die Moscheen „El Irschad“ in Berlin und „Al Mustafa“ durchsucht.

Verbot von Hisbollah schon 2019 vorbereitet

Die Hisbollah, die sich selbst "Partei Gottes" nennt, terrorisiert seit mehreren Jahrzehnten den Staat Israel mit Raketen und Anschlägen. Unterstützt wird sie von Iran und Syrien. Im Libanon agiert die Hisbollah als anerkannte Partei.

Bislang war in Deutschland nur der militärische Arm der Hisbollah verboten. Ende 2019 hatte die Politik ein Verbot der gesamten Organisation bereits vorbereitet. (jg)