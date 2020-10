NRW: 15-Jährige Leandra spurlos verschwunden – Polizei bittet um Mithilfe

Recklinghausen. Dramatische Suche nach einem vermissten Mädchen (15) in NRW. Die Polizei Recklinghausen bittet um Hilfe bei der Suche nach Leandra Sophie S..

Die Jugendliche aus NRW gilt bereits seit vergangenem Montag (5. Oktober) als vermisst. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem Foto der 15-Jährigen an die Öffentlichkeit.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der vermissten Leandra Sophie. Foto: Polizei

NRW: Wo ist Leandra Sophie? Polizei vermutet sie in dieser Stadt

Weil die bisherigen Fahndungsversuche der Polizei nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, bitten die Beamten aus Recklinghausen nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Nach Angaben der Ermittler habe die 15-Jährige mehrere Kontakte in Herten. Die Vermutung liegt daher nahe, dass sie sich dort aufhalten könnte.

So wird die 15-Jährige Leandra Sophie beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

lange, blonde Haare

schlanke Figur

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die Jugendliche folgendermaßen gekleidet:

hellgraue Stoffjacke

weißer Pulli

aufgerissene blaue Jeans

schwarzweiße Nike-Schuhe

In der Öffentlichkeit war die 15-Jährige mit einer türkisfarbenen Stoffmaske unterwegs.

Du hast Leandra Sophie S. gesehen oder kannst Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter folgender Nummer: 0800 2361 111.

