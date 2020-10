NRW: Nach Vermisstenmeldung – 15-jährige Jugendliche wieder aufgetaucht

Recklinghausen. Nach einer dramatischen Suche nach einem vermissten Mädchen (15) in NRW gibt es nun positive Nachrichten. Die 15-Jährige ist wohlauf wieder aufgetaucht. Die Polizei Recklinghausen bat seit Montag um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Die Jugendliche aus NRW galt seit vergangenem Montag (5. Oktober) als vermisst. Deshalb hatte sich die Polizei mit einem Foto der 15-Jährigen an die Öffentlichkeit gewandt.

NRW: Vermisste 15-Jährige wieder da

Weil die bisherigen Fahndungsversuche der Polizei nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, baten die Beamten aus Recklinghausen die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Diese hat sich somit erledigt.

